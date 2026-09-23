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Даниел Александров се оттегля от битката за нов президент на борбата

  • 23 сеп 2026 | 12:29
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Даниел Александров се оттегля от битката за нов президент на борбата

Даниел Александров се оттегля от битката за нов президент на Българска федерация по борба. Новината обяви самият той в социалните си мрежи:

"Скъпи приятели, съмишленици и всички хора, които милеят за българската борба, днес искам да ви съобщя едно трудно, но дълбоко обмислено решение, а именно, че оттеглям кандидатурата си за председател на Българската федерация по борба.

Влязох в тази битка с една единствена цел – да помогна на любимия ми спорт. Не заради пост, титла или лични амбиции. Но виждам, че ако продължа по този път, има риск да се превърна в част от братоубийствена война, която вместо да обедини борбата, ще раздели клубове, треньори, състезатели и хора, които години наред са били едно семейство.

А аз война с братята си няма да водя.

Борбата ме е създала, тя ми е дала всичко – характера, приятелствата, победите, загубите и най-вече честта да представям България.

Не мога да допусна лични амбиции и избори да ни превърнат във врагове.

Ние сме едно семейство.

Може да имаме различни виждания, различни идеи и различни пътища, но тепихът ни е един, България е една и любовта към борбата трябва да бъде над всичко.

Затова правя крачка назад.

Пожелавам успех на всички, които ще продължат напред и искрено се надявам след изборите да има повече единство, спокойствие и работа в името на българската борба.

А аз?

Аз оставам там, където винаги съм бил… до борбата.

Ще продължа да помагам с каквото мога, да подкрепям нашите състезатели, треньори и клубове и да бъда част от това голямо семейство.

Защото една кандидатура може да бъде оттеглена, но любовта към борбата никога.

Благодаря на всички, които повярваха в мен и ме подкрепиха.

Българската борба е по-голяма от всеки един от нас.

Нека я пазим и да я оставим по-силна за следващите шампиони."

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