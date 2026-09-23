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Митко Илиев се завръща за кикбокс битка в София

  • 23 сеп 2026 | 13:28
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Митко Илиев се завръща за кикбокс битка в София

Митко Илиев се завръща в действие за ново професионално предизвикателство на EFA Championship 2. Старозагорецът ще се изправи срещу Самир Незла в професионален двубой по правилата К-1 (3х3 рунда) в категория до 83.9 кг на 3 октомври в Асикс Арена, София.

Илиев е едно от най-разпознаваемите имена в българските бойни спортове. С професионален рекорд 4-1 и титлата от SENSHI Cup 2024, той е универсален боец, който се състезава успешно в ММА, кикбокс, киокушин и муай тай. Сред постиженията му са световна титла по муай тай за аматьори, европейска титла по киокушин карате за младежи и национална титла по кикбокс.

През 2024 г. той спечели наградата за "Нокаут на вечерта" на SENSHI след триумфа си в световната купа на KWU в категория до 80 кг.С рещу него ще застане Самир Незла - алжирец, който представлява България.

Незла е двукратен шампион на България за 2025/2026 г. в категория до 86 кг и шампион по Full Contact през 2025 г.

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