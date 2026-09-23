Бивш център с остри критики към стила на Янис: Това не е баскетбол

Бившият сръбски национал и център в НБА Мирослав Радулица говори откровено за Янис Адетокунбо и времето, в което двамата бяха съотборници в Милуоки Бъкс.

В подкаста „Ozbiljno neozbiljni“ 38-годишният Радулица призна, че уважава изключително много работната етика на гръцката звезда, но не харесва физическия стил, с който Адетокунбо доминира на терена.

Двамата бяха съотборници през сезон 2013/14 – първия за Янис в НБА. Според Радулица голяма заслуга за развитието му има и организацията на „Елените“.

„Той имаше невероятна работна етика и слушаше всичко, което му казваха. В Милуоки могат да превърнат почти всеки играч в това, което си представят. Не мисля, че Янис е изключителен баскетболен талант, но той има талант за упорита работа, което всъщност е дори по-важно“, заяви сърбинът.

Радулица обаче е критичен към начина, по който Адетокунбо играе баскетбол.

„Просто не мога да гледам това. За мен това не е баскетбол. Разчиташ на невероятни физически качества, тичаш към коша и прескачаш хората. Не можеш да стреляш, нямаш нито един финт в арсенала. Имаш само една „евро стъпка“ и после пак прескачаш някого, сякаш си на кокили“, добави Радулица.

Въпреки острите си думи Радулица подчерта, че няма нищо лично към Адетокунбо.

„Не искам да кажа нищо негативно за него, няма никакво неуважение. Той наистина е страхотен човек и изпитвам само уважение към него“, добави бившият НБА център.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages