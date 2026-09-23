Мераб посочи ключовата си грешка в реванша с Пьотр Ян

Мераб Двалишвили е наясно какво се е объркало при втората му среща с Пьотр Ян.

Дългогодишните съперници ще се изправят един срещу друг в трети мач помежду им, който ще бъде основен подгрявщ двубой на събитието UFC 333. Галавечерта ще се проведе на 24 октомври в Абу Даби. В първия им сблъсък през 2023 г. Двалишвили доминираше, като многократно събаряше Ян на земята и спечели с единодушно съдийско решение. В реванша на UFC 323 обаче триумфира Ян, който с виртуозно представяне сложи край на царуването на Двалишвили в категория петел и стана двукратен шампион.

Предвид предстоящите нови 25 минути в клетката с Ян, Двалишвили заяви пред спортния журналист Хосе Янгс, че планира да се върне към основите.

„Мисля, че във втория мач играх по неговите правила“, каза Двалишвили. „Стоях пред него и разменихме боксови удари, но този път просто ще бъда себе си. Мисля, че ще бъда много по-остър и знам, че мога да победя този човек. Той удря силно, добър е, показал го е, така че ще се получи хубав мач. Развълнуван съм.“

Преди загубата от Ян, Двалишвили беше в серия от три поредни успешни защити на титлата. Именно Ян му попречи да постави рекорд на UFC с четири успешни защити в рамките на една календарна година. И двамата бойци настояваха за трети мач още преди официалното му обявяване, но завръщането на Ян се забави заради операция на гърба.

Докато първите двама бойци в дивизията бяха в изчакване, в останалата част от топ 10 настъпи значително раздвижване. Сонг Ядонг постигна успех с нокаут над бившия претендент за титлата Умар Нурмагомедов, а Марио Баутиста изпревари Кори Сандхаген в ранглистата. Двалишвили е развълнуван от това какво означава всичко това за него, след като приключи с Ян.

„Дивизията продължава да се развива“, каза Двалишвили. „Това ми харесва. Има много добри момчета като Раул Росас. Приятел съм с него, той е страхотен и много силен. В тази дивизия има много млади и корави бойци.“

„Сега имаме нов претендент, Сонг Ядонг. Няма да кажа, че ме побиват тръпки от него, но ме въодушевява, защото удря силно. Наистина удря като камион и искам да го изпитам.“

Въпреки че е напълно съсредоточен върху Ян, Двалишвили намира време и да подкрепи своя близък приятел Алджамейн Стърлинг. Бившият шампион в категория петел в момента се стреми към мач за титлата в категория до 66 килограма. Стърлинг има баланс от 3-1 в категория перо и е набелязал любимеца на феновете Жан Силва за двубой, който да определи следващия съперник на победителя от основното събитие на UFC 333 между шампиона Александър Волкановски и непобедения Мовсар Евлоев.

„Това е мачът, който трябва да се организира, според мен“, заяви Двалишвили. „С цялото ми уважение към Жан Силва, но и Алджо е тук, и мисля, че победителят трябва да се бие с Волкановски или Мовсар... Не можеш да прескочиш Алджо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google