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Рим иска лятна олимпиада

  • 21 сеп 2026 | 15:34
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Рим иска лятна олимпиада

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери обяви, че италианската столица подготвя кандидатура за домакинство на Летните олимпийски игри през 2036 или 2040 година.

„Спортните събития са двигателят на икономическия растеж и градското развитие. Работим по проекти за малки съоръжения и стадиони- проектът на Рома напредва, а също така работим и по проекта на Лацио за Евро 2032. Това засилва нашата олимпийска кандидатура, която искаме да подадем за 2036 или 2040 година“, цитира Гуалтиери La Repubblica.

Рим вече е бил домакин на Олимпийските игри през 1960 г. Опитите за кандидатстване за игрите през 2020 и 2024 г. се провалиха- в първия случай правителството, водено от Марио Монти, не подкрепи проекта, а във втория кметът Вирджиния Раджи оттегли кандидатурата си.

Индия, Турция, Чили и Индонезия вече кандидатстват за домакинство на Олимпийските игри през 2036 г., а Република Корея, Република Южна Африка, Унгария, Египет, Канада, Саудитска Арабия и Катар също могат да се присъединят.

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