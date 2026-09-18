Водещи гребци критикуваха избора на населена с крокодили река за Олимпийските игри 2032

Водещите австралийски състезатели в гребането критикуваха избора на населената с крокодили река Фицрой като място за провеждане на надпреварите от Олимпийските игри в Бризбън през 2032 година.

Гребането на Игрите 2032 ще се провежда в река с крокодили?

Първоначалните притеснения на гребците са фокусирани върху факта, че в района живеят около 500 крокодила, но присъстват и мнения, че близкият 80-хиляден град Рокхамптън няма достатъчно добри условия да приеме олимпийска дисциплина, както и че състезанието няма да бъде справедливо.

Премиерът на Куинсланд Дейвид Крисафули заяви, че независимо разследване е доказало, че мястото е способно да бъде домакин на надпреварата в гребането и кану-каяка през 2032-а.

Опитни треньори и бивши елитни гребци обаче не са съгласни, че реката, която е на 630 километра северно от Бризбейн, е най-добрият избор.

"Без голямо вложение в инфраструктурата, това ще бъде като селско състезание по гребане с олимпийски атлети. Защо се местите на 700 километра от града, в който се провеждат останалите събития, като очевидно това не е по-добро място?", каза пред агенция Reuters бившият световен шампион Андрю Бътлър, който е треньор по гребане от 17 години, включително на река Фицрой.

Трикратният олимпийски шампион Дрю Джин допълни, че се притеснява за дълбочината и характеристиките на реката, както и опасността от наводнение.

"Греба на река в Мелбърн. Обичам да гребан на нея, обичам да тренирам в нея, но никога не бих искал да проведа Олимпийски игри на нея. Ако има течаща вода, това е напълно нечестно. Различните коридори могат да бъдат тотално различни. Представете си ако се случи наводнение в седмицата на състезанието. То ще трябва да бъде отменено или преместено", обясни Джин.

В прессъобщение, публикувано от организаторите на Brisbane 2032 в четвъртък, президентът на World Rowing Жан-Кристоф Ролан е цитиран да казва, че мястото може да осигури честно състезание, но необичайно от организацията не публикуваха собствено изявление, нито самия доклад.

От World Rowing не отговориха веднага на запитването на Reuters за коментар относно техническото одобрение. В кратко изявление Rowing Australia отбеляза приключването на техническия преглед, като същевременно ясно подчерта, че нито тя, нито Rowing Queensland са участвали по какъвто и да било начин в процеса.

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