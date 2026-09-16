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Обявиха датите за олимпийските квалификации по плуване на САЩ за Игрите през 2028 г.

  • 16 сеп 2026 | 16:15
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Обявиха датите за олимпийските квалификации по плуване на САЩ за Игрите през 2028 г.

Олимпийските квалификации по плуване на САЩ за Игрите в Лос Анджелис ще се проведат от 9 до 17 юни 2028 г. на стадион "Лукас Ойл“ в Индианаполис. Съоръжението, което е дом на отбора по американски футбол Индианаполис Колтс, беше предварително обявено за домакин за втори пореден път.

Състезанието променя формата си и ще се проведе от петък до събота, за разлика от предишния цикъл през 2024 г., когато беше от събота до неделя.

Последният ден от квалификациите по плуване ще съвпадне с първия ден от тези по лека атлетика в Юджийн, Орегон. Също така, последните два дни от надпреварата в басейна ще се застъпят с първите два дни от квалификациите по спортна гимнастика в Луисвил.

За първи път квалификациите ще включват и дисциплините на 50 метра в различните стилове, които ще направят своя олимпийски дебют в Лос Анджелис. Стандартите за класиране за участие ще бъдат обявени в средата на октомври.

По време на самите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. плувният турнир ще се проведе на стадион "СоФай“ (който ще бъде преименуван на "Стадион 2028“ за периода на Игрите). Това ще бъде първият случай, в който олимпийските състезания по плуване се провеждат на стадион от НФЛ.

През 2024 г. "Лукас Ойл Стейдиъм“ стана първото съоръжение от НФЛ, което прие олимпийски квалификации по плуване. Тогава бяха счупени рекордите по посещаемост с над 285 000 фенове за всички сесии.

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