Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

  • 16 сеп 2026 | 15:16
  • 271
  • 0
Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

Пакистан изпраща значителен брой спортисти на Азиатските игри в Япония, но една от най-забележителните истории в отбора принадлежи на жена, която се е научила да плува едва преди няколко години.

Нейното име е Сана Ариф.

На 41 години Сана ще представя Пакистан в триатлона (състезание, комбиниращо плуване, колоездене и бягане) на Азиатските игри в Аичи-Нагоя, като индивидуалната надпревара при жените е насрочена за 20 септември.

Това, което прави пътя ѝ толкова специален, е колко малко вероятно би изглеждало всичко това само допреди няколко години.

Научава се да плува едва през 2021 г.

Родена в Кувейт и израснала в Лахор, Сана се завръща в Кувейт през 2007 г. Тя винаги се е интересувала от спорт, но плуването е било сериозна пречка. Започва да се учи едва през 2021 г.

Две години по-късно тя завършва първия си "Айрънмен 70.3“ (триатлон на дълга дистанция, включващ 1,9 км плуване, 90 км колоездене и 21,1 км бягане) в Турция. Оттогава е завършила общо три състезания от тази верига.

Тренировките в Кувейт носят и друго предизвикателство. При летни температури, които могат да надхвърлят 50°C, Сана е споделяла, че се е налагало да става в 4 часа сутринта, за да тренира. Но тя не се отказва.

Предстоят Азиатските игри През 2026 г. със Сана се свързват за участие в квалификации, докато Пакистан подготвя своя отбор по триатлон за Азиатските игри. Имало е атлети, които са били по-бързи от нея в плуването, колоезденето и бягането поотделно. Но триатлонът е свързан с обединяването на трите дисциплини.

Сана се представя достатъчно добре, за да спечели мястото си и сега е част от четиричленния отбор на Пакистан по триатлон заедно с Аниша, Мохид Садик Лоун и Мухамад Мустагис Нур.

Предизвикателството в Япония също ще бъде много по-различно от "Айрънмен 70.3“. Индивидуалното състезание за жени на Азиатските игри се състои от 750 м плуване, 20 км колоездене и 5 км бягане. То ще се проведе на триатлонското трасе в град Гамагори на 20 септември.

За Сана достигането до този етап възражда една мечта, която някога е смятала за далечна. Преди повече от десетилетие тя попитала приятелка как би могла да се състезава на Олимпиада. Животът продължил и тази амбиция постепенно избледняла.

След това идват триатлонът, квалификациите за Азиатските игри и една възможност, която тя признава, че никога не е очаквала.

Самата Сана знае колко трудна ще бъде конкуренцията в Япония. Тя е говорила за това, че ще се изправи срещу някои от най-добрите триатлонистки в Азия и влиза в състезанието без големи очаквания.

Но само няколко години след като се научава да плува, тя ще носи цветовете на Пакистан на Азиатските игри. Само по себе си това е едно невероятно пътешествие.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Андрей Кузманов: Сред олимпийските федерации ние сме с най-малък бюджет, но имаме шансове за квоти за Лос Анджелис 2028

Андрей Кузманов: Сред олимпийските федерации ние сме с най-малък бюджет, но имаме шансове за квоти за Лос Анджелис 2028

  • 15 сеп 2026 | 20:24
  • 1022
  • 0
Ловеч се включва в #BeActive 2026 с богата програма от спортни инициативи

Ловеч се включва в #BeActive 2026 с богата програма от спортни инициативи

  • 15 сеп 2026 | 15:52
  • 657
  • 0
България започва битката на Шахматната олимпиада

България започва битката на Шахматната олимпиада

  • 15 сеп 2026 | 15:23
  • 1634
  • 0
На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

  • 15 сеп 2026 | 14:59
  • 4401
  • 0
Всичко е ясно за мача на световната титла по шахмат

Всичко е ясно за мача на световната титла по шахмат

  • 15 сеп 2026 | 14:48
  • 1427
  • 0
Ивайло Младенов ще прочете специално “обещание” на родителите на Младежкия олимпийски фестивал

Ивайло Младенов ще прочете специално “обещание” на родителите на Младежкия олимпийски фестивал

  • 15 сеп 2026 | 10:51
  • 474
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 21026
  • 32
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 25296
  • 24
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 21626
  • 48
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 4433
  • 13
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 24026
  • 83
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 23015
  • 21