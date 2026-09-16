Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

Пакистан изпраща значителен брой спортисти на Азиатските игри в Япония, но една от най-забележителните истории в отбора принадлежи на жена, която се е научила да плува едва преди няколко години.

Нейното име е Сана Ариф.

На 41 години Сана ще представя Пакистан в триатлона (състезание, комбиниращо плуване, колоездене и бягане) на Азиатските игри в Аичи-Нагоя, като индивидуалната надпревара при жените е насрочена за 20 септември.

Това, което прави пътя ѝ толкова специален, е колко малко вероятно би изглеждало всичко това само допреди няколко години.

Научава се да плува едва през 2021 г.

Родена в Кувейт и израснала в Лахор, Сана се завръща в Кувейт през 2007 г. Тя винаги се е интересувала от спорт, но плуването е било сериозна пречка. Започва да се учи едва през 2021 г.

Две години по-късно тя завършва първия си "Айрънмен 70.3“ (триатлон на дълга дистанция, включващ 1,9 км плуване, 90 км колоездене и 21,1 км бягане) в Турция. Оттогава е завършила общо три състезания от тази верига.

Тренировките в Кувейт носят и друго предизвикателство. При летни температури, които могат да надхвърлят 50°C, Сана е споделяла, че се е налагало да става в 4 часа сутринта, за да тренира. Но тя не се отказва.

Предстоят Азиатските игри През 2026 г. със Сана се свързват за участие в квалификации, докато Пакистан подготвя своя отбор по триатлон за Азиатските игри. Имало е атлети, които са били по-бързи от нея в плуването, колоезденето и бягането поотделно. Но триатлонът е свързан с обединяването на трите дисциплини.

Сана се представя достатъчно добре, за да спечели мястото си и сега е част от четиричленния отбор на Пакистан по триатлон заедно с Аниша, Мохид Садик Лоун и Мухамад Мустагис Нур.

Предизвикателството в Япония също ще бъде много по-различно от "Айрънмен 70.3“. Индивидуалното състезание за жени на Азиатските игри се състои от 750 м плуване, 20 км колоездене и 5 км бягане. То ще се проведе на триатлонското трасе в град Гамагори на 20 септември.

За Сана достигането до този етап възражда една мечта, която някога е смятала за далечна. Преди повече от десетилетие тя попитала приятелка как би могла да се състезава на Олимпиада. Животът продължил и тази амбиция постепенно избледняла.

След това идват триатлонът, квалификациите за Азиатските игри и една възможност, която тя признава, че никога не е очаквала.

Самата Сана знае колко трудна ще бъде конкуренцията в Япония. Тя е говорила за това, че ще се изправи срещу някои от най-добрите триатлонистки в Азия и влиза в състезанието без големи очаквания.

Но само няколко години след като се научава да плува, тя ще носи цветовете на Пакистан на Азиатските игри. Само по себе си това е едно невероятно пътешествие.

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