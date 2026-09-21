Ясна е програмата на Рилски спортист във ФИБА Къп

Отборът на Рилски спортист стартира редовния сезон във ФИБА Къп с гостуване. Самоковци ще се изправят срещу Спортинг, а визитата в Португалия е на 7 октомври.
Българският тим е в Група С заедно с Колосос Родос, Ерокспор, Крайова и Ганджа.
Седмица по-късно, на 14 октомври, Рилецо приема турския Ерокспор. Следва още едно домакинство. То ще бъде на 21 октомври, а в “Арена СамЕлион” ще пристигне Ганджа.
ПЪЛНА ПРОГРАМА НА МАЧОВЕТЕ НА РИЛСКИ СПОРТИСТ ВЪВ ФИБА КЪП:
7 октомври - 21:30 ч. - Спортинг - Рилски спортист
14 октомври - Рилски спортист - Ерокспор
21 октомври - Рилски спортист - Ганджа
28 октомври - Крайова - Рилски спортист
4 ноември - Рилски спортист - Колосос Родос
11 ноември - Рилски спортист - Спортинг
18 ноември - Ерокспор - Рилски спортист
10 декември - Ганджа - Рилски спортист
16 декември - Рилски спортист - Крайова
23 декември - Колосос Родос - Рилски спортист
Снимка: ФИБАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google