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Ясна е програмата на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 21 сеп 2026 | 11:32
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Ясна е програмата на Рилски спортист във ФИБА Къп

Отборът на Рилски спортист стартира редовния сезон във ФИБА Къп с гостуване. Самоковци ще се изправят срещу Спортинг, а визитата в Португалия е на 7 октомври.

Българският тим е в Група С заедно с Колосос Родос, Ерокспор, Крайова и Ганджа.

Седмица по-късно, на 14 октомври, Рилецо приема турския Ерокспор. Следва още едно домакинство. То ще бъде на 21 октомври, а в “Арена СамЕлион” ще пристигне Ганджа.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА МАЧОВЕТЕ НА РИЛСКИ СПОРТИСТ ВЪВ ФИБА КЪП:

7 октомври - 21:30 ч. - Спортинг - Рилски спортист

14 октомври - Рилски спортист - Ерокспор

21 октомври - Рилски спортист - Ганджа

28 октомври - Крайова - Рилски спортист

4 ноември - Рилски спортист - Колосос Родос

11 ноември - Рилски спортист - Спортинг

18 ноември - Ерокспор - Рилски спортист

10 декември - Ганджа - Рилски спортист

16 декември - Рилски спортист - Крайова

23 декември - Колосос Родос - Рилски спортист

Снимка: ФИБА

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