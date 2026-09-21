Приятелски турнир с 4 отбора от НБЛ превзема Варна

Четири отбора участници в Sesame Национална баскетболна лига ще вземат участие в 11-тото издание на приятелския турнир "Черноморски игри", който ще се проведе този уикенд във Варна.
За спечелване на надпреварата в зала "Христо Борисов" ще се надпреварват домакинът Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Берое Стара Загора и Ямбол.
ПЪЛНА ПРОГРАМА НА ТУРНИРА:
26 септември (събота)
17:00 ч. - Локомотив Пловдив - Ямбол
19:00 ч. - ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА - Берое Стара Загора
27 септември (неделя)
15:30 ч. - Мач за трето място
18:00 ч. - Финал