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  3. Приятелски турнир с 4 отбора от НБЛ превзема Варна

Приятелски турнир с 4 отбора от НБЛ превзема Варна

  • 21 сеп 2026 | 11:38
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Приятелски турнир с 4 отбора от НБЛ превзема Варна

Четири отбора участници в Sesame Национална баскетболна лига ще вземат участие в 11-тото издание на приятелския турнир "Черноморски игри", който ще се проведе този уикенд във Варна.

За спечелване на надпреварата в зала "Христо Борисов" ще се надпреварват домакинът Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Берое Стара Загора и Ямбол.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА ТУРНИРА:

26 септември (събота)
17:00 ч. - Локомотив Пловдив - Ямбол
19:00 ч. - ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА - Берое Стара Загора

27 септември (неделя)
15:30 ч. - Мач за трето място
18:00 ч. - Финал

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