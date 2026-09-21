Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

Джудистите на столичните ЦСКА и Шампион станаха отборни победители на традиционния турнир "Янко Димов", организиран от клуб "Левски".

"Червените" спечелиха надпреварата в първия ден, когато на татамито излязоха състезатели в по-малките възрасти - 6-8-15 години. Техни подгласници станаха връстниците им от Илинден и Респект, също от София.

Във втория ден Шампиони бяха над всички при по-големите, 12-18 години. След тях се наредиха отново Илинден и СА ЦСКА.

В състезанието участие взеха 325 джудисти от цялата страна. Домакин на схватките беше столичната зала "Локомотив". Надпреварата бе и квалификация за Балканиадата в Гърция през октомври за родените 2011-2012 година, съобщават от БФ Джудо.

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