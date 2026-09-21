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Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

  • 21 сеп 2026 | 13:23
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Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

Сирил Ган и Джош Хокит ще оглавят събитието UFC 334, което ще включва два мача за титли при завръщането на организацията в Ню Йорк Сити.

В основното събитие на вечерта новият шампион на UFC в тежка категория, Сирил Ган, ще заложи за първи път титлата си в двубой срещу Джош Хокит. Хокит е спечелил три от първите си четири битки в UFC чрез нокаут.

Шампионката на UFC в категория петел Кайла Харисън се завръща след дълго отсъствие поради контузия на врата, за да се изправи най-накрая срещу бившата шампионка в две дивизии Аманда Нунеш, която преди това се оттегли през юни 2023 г.

Част от картата е и битката в полусредна категория между Стивън Томпсън и Чарлс Радке. Това ще бъде последният двубой в кариерата на Томпсън, който ще се оттегли след него.

Галавечерта UFC 334 ще се проведе на 14 ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Вижте пълната бойна карта за UFC 334:

Сирил Ган срещу Джош Хокит
Кайла Харисън срещу Аманда Нунеш
Кайо Боральо срещу Юсри Белгаруи
Урош Медич срещу Кевин Холанд
Билал Хасан срещу Луис Гуруле
Предварителни битки на UFC 334
Стивън Томпсън срещу Чарлс Радке
Дрю Добър срещу Крис Дънкан
Джим Милър срещу Терънс Маккини
Донте Джонсън срещу Байсангур Сусуркаев
Биа Мескита срещу Мах Чиасон
Ейдриън Янез срещу Хуан Диас
Назим Садихов срещу Джеферсон Насименто

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