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Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

  • 21 сеп 2026 | 12:04
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Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

Нови четири сблъсъка с българско участие ще вдигнат на крака зрителите в „Асикс Арена“ днес. Четирима от най-успешните ни национали ще се качат на ринга на Европейското първенство за мъже и жени в София.

Радослав Росенов, европейски вицешампион, бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул и 5-кратен носител на Купа „Странджа“ ще открие програмата за България. Около 14:30 часа на ринг А той ще срещне румънеца Андрей Гавае в категория до 60 килограма. Около 15:45 часа ще видим в действие и Уилиам Чолов. Петият от шампионата на планетата при 80-килограмовите ще боксира с Даниел Флориан (Чехия).

Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова (57 кг). Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша). Около 19:30 часа българското участие днес ще закрие Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.

В неделя поражения допуснаха Ергюнал Себахтин (50 кг) и Румен Руменов (65 кг).

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