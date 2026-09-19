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  3. Вероника Василева спечели бронзов медал на сабя на турнир в Истанбул

Вероника Василева спечели бронзов медал на сабя на турнир в Истанбул

  • 19 сеп 2026 | 23:30
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Вероника Василева спечели бронзов медал на сабя на турнир в Истанбул

Вероника Василева завърши на трето място в сателитния турнир на сабя жени, който се проведе в Истанбул, Турция. В надпреварата се включиха 76 фехтовачки от 15 държави. България беше представена от силен състав от 14 сабльорки, воден от опитните Олга Храмова, Емма Нейкова и Василева.

Най-добре от националките се представи Вероника Василева (Свечников), която излезе от групите с четири победи и две загуби. В първия кръг на елиминациите тя се наложи над Раниа Ферджани от Тунис с 15:5, а след това отстрани Бенедета Фузети от Италия с 15:12. В двубоя за място сред най-добрите осем българката надделя Карлота Фузети от Италия с 15:14. Последва категоричен успех с 15:6 над Нил Гюнгор от Турция и сигурно място на почетната стълбичка. В срещата за място на финала българката отстъпи пред Теодора Гкунтура от Гърция след оспорвана игра с 14:15 и взе бронзовия медал.

Сред най-добрите 16 влезе и Емма Нейкова(Свечников). Тя излезе от групите с пет успеха и едно поражение, а в елиминациите отстрани Анна Овесиа от Румъния с 15:12 и Мариела Георгиева с 15:6. В двубоя за място сред най-добрите осем тя загуби от Тосин Ононайе от Великобритания с 8:15 и завърши на 11-а позиция.

Олга Храмова (Свечников) се класира на 19-о място, Ралица Гаджева (Младост) - 24-а, Мариела Георгиева (Пловдив БГ) - 29-а, Мина Георгиева (Пловдив БГ) - 30-а, Дора Христова (Младост) - 31-а, Мая Антонова (ЦСКА) - 33-а, Ева Нарлийска (Пловдив БГ) - 35-а, Теодора Янкова (Пловдив БГ) - 51-а, Ива Власева (ЦСКА) - 56-а. От групите не излязоха само Ема Тонева (Свечников), която завърши 63-а, и Ана Йоана Калоянова (ЦСКА) разделила 71-72-о място с Елизан Арслан от Турция.

В турнира съдийстваха и двама българи - Иван Мандов и Валентин Воденов.

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