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Ясни са полуфиналистите на Държавното първенство по бадминтон

  • 19 сеп 2026 | 21:24
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Ясни са полуфиналистите на Държавното първенство по бадминтон

Ясни са полуфиналистите на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян", което се провежда в зала "Европа" в София.

За място на финала утре ще играят шампионите от миналата година Виктори БК София срещу КФВС Атлет Първомай и БК Анета Янева-НСА София срещу БСК Пазарджик. Срещите започват в 10:00 часа, след което е финалният двубой.

Виктори БК София, в чийто състав са Стилиян Макарски, Мария Мицова, Калояна Налбантова и Иван Русев, постигна три победи в група 1 с по 4:1 - срещу БК ЦСКА София, БК Хасково и СКБ Стара Загора.

Бадминтонисти от 16 клуба се впускат в битка за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян"
Бадминтонисти от 16 клуба се впускат в битка за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян"

В група 2 БСК Пазарджик спечели първото място с три успеха, в група 3 същото постигна БК Анета Янева-НСА София, а в група 4 Атлет Първомай взе всичките си три мача.

В първенството участват 16 отбора, които са разделени в четири групи по четири.

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