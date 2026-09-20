Приятелството и спортсменството са победители на XIX Национален младежки олимпийски фестивал

Новите приятелства и спортни срещи, проведени в духа на олимпийските ценности като спортсменство, уважение и стремеж към съвършенство станаха победители на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца.

В събитието участваха над 350 млади спортисти от цялата страна, разпределени в турнири по 10 вида спорт.

Купите и медалите на победителите връчиха кметът на Община Враца Калин Каменов, заместник-кметът Петя Долапчиева, спортният директор на Българския олимпийски комитет Петър Георгиев и експертът по спорт Георги Велчов. Церемонията беше съпътствана от хипхоп фестивал и демонстрация на авиомоделизъм. На сцената пък се въртяха кадри от изминалия състезателен ден.

“Смисълът на олимпийското движение е неговите ценности да бъдат разпространявани сред младите хора и новото поколение. Радвам се, че Враца прие да бъде домакин на този фестивал. Той не е само едно обикновено спортно състезание, а празник на приятелството, празник на младостта, празник на спортсменството, празник за всеки един участник и състезател“, заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Кметът Калин Каменов поздрави всички участници за положения труд, спортния дух и достойното представяне.

„За нас като домакини най-важното е, че Враца беше място, изпълнено с енергия, спорт и усмивки. Независимо от това кой е спечелил медал и кой е останал на крачка от отличието, всеки един от вас е победител, защото е избрал спорта, предизвикал е себе си и е показал характер“, заяви Каменов и подчерта, че подобни събития са важни не само за развитието на младите спортни таланти, но и за популяризирането на активния начин на живот и олимпийските ценности сред децата и младите хора.

Видео-приветствие към участниците във фестивала изпрати легендата на Враца и българския футбол Мартин Петров.

“Радвам се, че това събитие е именно в моя роден град, от където е тръгнал моят спортен път. Важно е да се покаже на младите хора, че трябва да се спортува. Не само заради здравето, а и защото спортът учи на респект, уважение и дисциплина. Спортувайте, а ние, които сме минали по този път, ще ви насърчаваме никога да не се отказвате. Защото в спорта има и други моменти, но точно там се калявате”, каза Мартин Петров

Специално внимание по време на фестивала бе отделено на родителите. Традиционната олимпийска „клетва“, произнесена на откриването, бе допълнена от специално „обещание“ от името на родителите, произнесено от известния врачански лекоатлет Ивайло Младенов – европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Тазгодишното издание поставя и специален акцент върху устойчивостта и опазването на околната среда. БОК и Община Враца със съдействието на ЕКОПАК България организираха разделно събиране на отпадъците от опаковки.

С участници бяха проведени специални беседи по темата за устойчивостта и олимпийските ценности.

Призьори от XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца:

Бадминтон

Юноши:

1. Петър Петров

2. Николай Тодоров

3. Алек Златков/Любомир Младенов

Девойки:

Баскетбол

1. Ботевград

2. Балкан

3. Враца

4. Ботев

Водна топка

Лека атлетика (крос)

Юноши до 14 години

Девойки до 14 години

Юноши 15-16 години

Девойки 15-16 години

Юноши родени 2010 г.

Плуване

Юноши до 14 години:

50 м св. стил

Девойки до 14 години:

Юноши 15-16 години

50 м гръб

Юноши до 14 години

Девойки до 14 години

Юноши 15-16 години

50 м бруст

Юноши до 14 години

Девойки до 14 години

Юноши 15-16 години

50 м бътерфлай

Юноши до 14 години

Девойки до 14 години

Юноши 15-16 години

100 м съчетано плуване

Юноши до 14 години

Девойки до 14 години

Ръгби

Скокове във вода

Спортна стрелба

Юноши:

40 изстрела пневматичен пистолет

40 изстрела пневматична пушка

Девойки:

40 изстрела пневматичен пистолет

40 изстрела пневматична пушка

Тенис на маса

Юноши:

Девойки:

Футбол

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