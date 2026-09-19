Чопра призна, че "много боли" да пропусне Азиатските игри заради контузия

Нирадж Чопра беше една от водещите надежди на Индия за медал на Азиатските игри през 2026 г., като мнозина предричаха, че той най-малкото ще се качи на подиума в хвърлянето на копие при мъжете. Съдбата обаче имаше други планове, тъй като контузия в последния момент по време на тренировка го извади от участие в събитието, провеждащо се на всеки четири години. Почти месец след като потвърди, че ще пропусне Азиатските игри, златният медалист от Олимпийските игри в Токио разкри мислите си за пропуснатото състезание и сподели за скорошните си проблеми с травми.

Наскоро Нирадж се оттегли от Азиатските игри и от финала на Диамантената лига, след като получи контузия в глезена. Последното му участие в голямо състезание беше на турнира от Диамантената лига в Лозана, където завърши на второ място след Румеш Патирадж от Шри Ланка.

28-годишният атлет щеше да бъде сериозен претендент за медал за Индия на Азиатските игри, ако беше участвал, имайки предвид, че е двукратен шампион, спечелил злато в Джакарта през 2018 г. и в Ханджоу през 2023 г.

“Азиатските игри са ми донесли едни от най-специалните моменти в кариерата и е трудно да не мога да представя Индия на това издание“, сподели Нирадж.

“Ще ми липсва състезанието на Азиатските игри този път. Към индийската делегация в Нагоя – ще ми липсва да вървя редом с вас. Но ще ви подкрепям. Имам ценни спомени от Игрите. Надявам се и вие да създадете такива“, добави той.

Последните няколко години бяха тревожни за Чопра, предвид битката му с множество контузии. Преди седем години, през 2019 г., той претърпя операция на десния лакът, а три години по-късно травма в слабините го извади от Игрите на Британската общност през 2022 г.

След това мускулно разтежение наруши сезона му през 2023 г., а година по-късно той се оттегли от състезание поради дискомфорт в аддукторите. А сега е извън строя заради проблем с глезена.

“Справям се с контузия на връзките на глезена и след дълго обмисляне трябваше да приема, че няма да мога да се състезавам. Да носиш надеждата на една страна в състезание е привилегия. Да пропусна тази възможност наистина боли“, написа Чопра.

“Контузиите са част от спорта. Не можеш да контролираш всичко, което ти се случва. Можеш да контролираш само как реагираш. Голяма част от тази реакция са хората около мен. Прекарвам много време далеч от дома – тренирам, пътувам и се състезавам, и през годините разбрах, че е важно да имаш хора около себе си, които те поддържат позитивен и здраво стъпил на земята. В най-тежките си моменти всъщност не се нуждаеш някой да ти дава съвети или дори да пита как се е случила контузията ти или колко дълго ще отсъстваш“, добави той.

Чопра завърши, като каза, че в такива моменти е важно да имаш силна вяра и система за подкрепа, подчертавайки нуждата от добри приятели.

“Понякога просто имаш нужда приятел да ти се обади и да говорите за нещо напълно несвързано. Имам приятели, които знаят, че в момента не съм в най-добрата си форма, но когато се обадят, не ме питат за глезена ми. Просто си говорим, смеем се, спомняме си стари времена, обещаваме си да се видим; това ми напомня, че в живота има нещо повече от следващото състезание. Помага повече, отколкото те вероятно осъзнават“, добави Чопра.

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Снимки: Gettyimages