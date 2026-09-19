Голяма победа на българската двойка Донски и Нестеров

Александър Донски и Пьотр Нестеров изиграха поредния си страхотен мач за националния отбор на България и спечелиха двубоя на двойки срещу Дания. Така българите поведоха с 2:1 победи при гостуването си на Дания в мача от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа "Дейвис". Донски и Нестеров показаха невероятен характер и победиха с 4:6, 6:2, 7:6(6) Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен за два часа и 15 минути игра.

Българите пропуснаха възможност за пробив още в първия сервис гейм на датчаните, а за съжаление допуснаха пробив още в следващия гейм за 1:2. До края на първия сет нямаше други точки за пробив и датският дует спечели частта с 6:4. Донски и Нестеров поведоха с 3:0 във втория сет и след още един пробив в края изравниха резултата в сетовете след 6:2.

Третата част предложи невероятна драма и продължи 61 минути. Българите поведоха с 5:3 и сервираха за спечелване на мача, но допуснаха пробив, след което се стигна до равенство 5:5. При 6:5 българите пропуснаха два мачбола при сервис на датчаните, а след това се стигна до тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 6:4, пропуснаха още два мачбола, но след 6:6 спечелиха две поредни точки и триумфираха с победата.

Програмата днес продължава с мача между първите ракети на двата отбора Григор Димитров и Холгер Руне. Ако се стигне до решаващ пети мач, първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

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Снимки: Startphoto