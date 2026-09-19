Моуриньо: Барселона? Никой не може да се сравнява с Реал Мадрид

С шест победи от седем мача от началото на сезона Реал Мадрид натрупа увереност и влиза уверено в най-трудния си тест досега - дерби срещу Атлетико Мадрид. Мачът от седмия кръг на Ла Лига е в неделя от 17:15 часа на терена на “рохибланкос”. Ето какво заяви треньорът на “кралете” Жозе Моуриньо по редица теми по време на срещата си с медиите:

Какво означава това дерби за вас?

В един такъв сблъсък винаги има нещо повече. Дербитата са история, култура, страстта на феновете, на футболистите, на треньорите… Някои от тях бързо разбират какво означава това. Но в крайна сметка това е двубой за три точки.

Притесняват ли ви лошите резултати на Реал напоследък на „Метрополитано“?

Не знам дали ще успея да накарам отбора да излезе на 100 процента, но това е моето намерение, както и намерението на моите играчи. Но не знам дали ще успея. Изиграхме много двубои поред, но успяхме да коригираме някои неща – това е процес. Ако има клубове, които тренират по три, четири или пет дни подред… ако постоянно се говори за развитие, представете си нас, които за тези няколко месеца вече изиграхме седем или осем официални мача. Трябва да се подобряваме. Но трябва и да постигаме резултати. И работим по това. Имаме много увереност, но също така знаем, че трябва да работим.

Какво искахте да кажете онзи ден за дузпите?

Сега вече е късно. Защото след онзи кръг имахме още един. И в този друг кръг имаше повече въпроси, които можехте да ми зададете. Например, един много ясен и очевиден: какво мисля за това, че Елче завърши с 11 играчи. Но ако тръгнем в тази посока… ще стигнем до утре, а аз предпочитам да кажа, че въпреки че е малко странно, че още преди седмица вече знаехме кой ще бъде съдия на утрешния мач, предпочитам да кажа, че щом са го назначили, значи има качества. Има достатъчно опит за мач с такъв емоционален заряд. Не обичам да говоря за съдиите преди срещата. След това ще видим. Но преди него… той има цялото ми доверие.

За Винисиус това специален мач ли е?

За всички е. Не знам… може би тези, които са по-дълго в Реал Мадрид и са преживели онзи негативен исторически период, изпитват нещо повече. Но не мисля. Смятам, че сме заедно, наясно с трудността на двубоя и с това, което казах преди: това е част от културата на града. Но мачът е еднакво важен за всички.

Притеснява ли ви нивото на Барселона?

Исторически и културно никой не може да се сравнява с Реал Мадрид. И затова няма да се сравнявам с никой. Говоря за нас и го правя без проблем – за нашите проблеми, за нещата, които трябва да подобрим. Въпреки че става все по-трудно да чуеш нещо позитивно за Реал Мадрид. Но ние продължаваме работата си със смирение. Нямаме никакъв проблем да сме наясно с проблемите си. Но също така знаем за много добрите неща, които имаме в отбора. В трите мача, в които стигнахме до заключителните минути и трябваше да вкараме, за да спечелим или изравним, завършихме с огромна физическа и психологическа сила, с отдаденост и решителност… Може ясно да се каже: не е нормално да водиш с 2:0 срещу Елче и да ти изравнят в 80-ата минута. Но също така не е нормално да ти изравнят в 80-ата минута, а само няколко минути по-късно отборът да се промени, да създаде една възможност, втора, трета… да вкара и да спечели. Както не е нормално да губиш от Бетис и да имаш сърцето и характера да повярваш, че ако вкараме невероятния гол на Еспи… И изпускаме дузпата… а въпреки това имаме сили за още. Този отбор освен качество има и много голяма сила. Това е силата на една група. И това ми дава увереност. Това е маратон, а не магистрала.

Как оценявате състава на Атлетико?

Не искам да ги сравнявам. Не ме карайте да сравнявам Облак или Куртоа. Това, което казвам, е: силен състав, с много решения, страхотен треньор, човек, който избира футболисти, които харесва, които са неговият образ, неговото ДНК. Много години работа. Това е отбор, който наблюдавам и смятам, че ще бъде там и в края ще се бори за титлата.

Как се промени идеята ви за висок или нисък блок?

Едно е идеята ти за това, което най-много ти харесва, а друго – какво можеш да направиш с играчите, с които разполагаш. Смятам, че едно от качествата ми като треньор е, че винаги съм се опитвал да се адаптирам към потенциала на моите футболисти. Моят Интер можеше да прекара 90 минути в нисък блок и постоянно да се чувства комфортно. Или три дни. Нямаше да ни вкарат гол дори да ни убият. Това са различни профили. Харесва ми да знаем как да се защитаваме в нисък блок, защото е трудно да не преминеш през такива моменти. А когато настъпят – независимо дали са две или 20 минути – трябва да знаеш как да се справиш. И това е едно от нещата, върху които работим, за да се подобрим. Трябва да знаем, че ще преминаваме през такива моменти.

На този етап от кариерата ви мотивира ли ви повече да играете дерби или Ел Класико?

Мотивира ме всеки ден. Разбирам, че го казвате с уважение, но когато казвате „на този етап от кариерата ми“, от първия ден досега винаги е било едно и също. Не е така, че годините променят начина ми на мислене. Мотивира ме еднакво следващият кръг срещу Виляреал, Ел Класико или дерби. От гледна точка на мотивацията за мен няма никаква разлика. Както казах преди, Ел Класико, дербитата… са култура. Те са част от историята. И затова имат нещо повече. Но когато говорим за мотивация… ааа… мотивацията е всеки ден.

Кое дерби ви е впечатлило най-много в света?

Трудно е да кажа, защото когато облечеш фланелката на даден клуб, започваш да се чувстваш като фен. Няма дерби, преди което да вървиш по улицата и някой да не ти каже: „Ще размажем Юве…“ или когото и да било. Или се изолираш и нямаш контакт с външния свят. Това, което ме изненада най-много заради неочакваното, е Милан – Интер, защото си мислех, че има… не много, но поне малко омраза, а ме изненада, че са приятели и имат добри отношения. Омразата е малко по на север. Виждал съм по улицата жена и мъж с фланелките си, различни една от друга. Или баща и син. В Португалия това е невъзможно… А за Турция да не говорим!

Симеоне: В дербито срещу Реал Мадрид е важно да си уверен в себе си

Какво мислите за Симеоне? Преди години казахте, че не трябва да се съди за един треньор, който не е спечелил Шампионската лига…

В една кариера се казват толкова много глупости… че ако се върнете назад, няма нито един от нас, който да не е казвал глупости. Или неща, повлияни от момента… или казани стратегически. Мен ме поканиха да говоря в документалния филм за Симеоне и не се поколебах нито за минута. Ние сме съперници, но сме бойни другари.

Харесва ли ви този формат на предстоящата голяма пауза?

На кого му харесва? Но какво можем да направим? Четирима играчи ще останат за 20 дни. Четирима играчи. След това ще се върнат… някои три дни преди двубоя срещу Виляреал… или два… Бразилците идват от Индия, както и Валверде. Европейците имат четири тежки мача. И то много тежки. В моя случай е трудно, защото след това идват сблъсъци с Виляреал и Рома един след друг. Но това означава, че имаме добри футболисти.

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