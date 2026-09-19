Купа за Реал Мадрид и световен рекорд на “Бернабеу” пред погледа на Моуриньо

Юношите на Реал Мадрид до 19 години триумфираха с Междуконтиненталната купа за играчи до 20 години. Във финала, игран на “Бернабеу”, “белите” таланти надвиха с 3:1 чилийския Сантиаго Уондърърс. Цели 52 117 зрители бяха на трибуните, което е нов световен рекорд за посещаемост на юношеска среща.

Съперници в този мач са първенците в Шампионската лига на Европа за юноши до 19 години и носителят на Копа Либертадорес в същата възраст.

🤩 ¡La alegría de los campeones! pic.twitter.com/nCri4vZHf2 — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) September 19, 2026

На трибуните беше и наставникът на мъжкия тим Жозе Моуриньо, а в стартовия състав на мадридчани имаше шестима футболисти, които вече бяха дебютирали за първия отбор, като трима от тях дори в официални мачове.

Досега „Маракана“ държеше рекорда за посещаемост на юношески мач. Около 3000 бяха чилийските запалянковци.

Интересното е, че това бе последният липсващ трофей във витрината на „Ла Фабрика“, а финалът бе първият в историята на турнира, игран на европейска земя.

Успехът на момчетата на Реал не беше лесен, защото дойде чак в края, а южноамериканците завършиха с осем души по-малко заради три червени картона. Първият беше показан още в 25-ата - на левия бек Дубо. До 81-вата минута резултатът беше 1:1 след попадения на Даниел Янес (29’) за испанците и на Силва (49’) за южноамериканците.

Девет минути преди изтичането на редовното време Фран Сантамария реализира така чакания втори гол за Реал. Последва второ изгонване на футболист на Сантиаго Уондърърс - в 87-ата минута на Веленсуела за втори жълт картон.

После в 90-ата авторът на първото попадение за домакините Янес пропусна дузпа. Последва дълго добавено време, в шестата минута от което червен картон видя и Карвачо. След това, в деветата минута на продължението, Роберто Мартин оформи крайното 3:1.

Реал Мадрид: Хави Наваро; Фортеа, Жоан Мартинес, Марио Ривас (Либерто, 61'), Агуадо (Лескано, 46'); Серхио Мартинес (Роберто Мартин, 61'), Сестеро (Сантамария, 80'), Карлос Диес (Лакоста, 75'); Янес, Йеремая и Сирия.

Треньор: Алваро Лопес.

Сантиаго Уондърърс: Авейо; А. Силва (Лагос, 78'), Валенсуела, Адасме, Дубо; Авенданьо (Карвачо, 78'), Виляроел, Понсе; Флорес (Харамийо, 32'), К. Силва (Сан Мартин, 65') и В. Варгас (С. Варгас, 78').

Треньор: Фелипе Салинас.

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