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Ричардсън и Ходжкинсън с рекорди на “Атлос”

  • 19 сеп 2026 | 08:58
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Ричардсън и Ходжкинсън с рекорди на “Атлос”

Ша'Кари Ричардсън и Кийли Ходжкинсън завършиха с победи и рекордни бягания на турнира “Атлос” в Лондон. Ричардсън пое контрола над спринта на 100 метра във втората половина на дистанцията и се откъсна убедително, за да спечели с време 10.80 секунди. Зоуи Хобс от Нова Зеландия завърши втора с 11.19.

В бягането на 800 метра Кийли Ходжкинсън подобри собствения си рекорд на турнира, печелейки с повече от две секунди преднина с време 1:56.40. Първата обиколка беше измината за 57.53, като Рейвън Роджърс водеше, а Ходжкинсън я следваше плътно, преди олимпийската шампионка да се откъсне. Елоиза Койро Розамилия финишира втора с 1:58.75.

Късен обрат имаше в бягането на една миля, където Клаудия Казимиерска продължи силната си форма в края на сезона. Джорджия Хънтър Бел водеше в заключителните етапи и се опитваше да удържи кенийката Доркъс Евои, но Казимиерска атакува от вътрешната страна и спечели с 4:19.43. Хънтър Бел остана втора с 4:19.54, а Евои трета с 4:19.84.

Габи Томас спечели на 200 метра с 22.13 пред Кайла Уайт (22.40), докато Алайша Джонсън изпревари Тоби Амусан само с 0.01 секунди на 100 метра с препятствия – 12.50 срещу 12.51.

В скока на дължина победата грабна Алиса Джоунс, чийто най-добър опит от 6.66 метра ѝ осигури предимство от два сантиметра пред Хилари Кпача.

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Снимки: Gettyimages

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