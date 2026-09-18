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ДЗИ става стратегически партньор на най-големите маратони в България

  • 18 сеп 2026 | 11:05
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ДЗИ става стратегически партньор на най-големите маратони в България

Масовото бягане в България получава сериозна подкрепа с обявеното тригодишно партньорство между ДЗИ и водещите маратонски събития в страната. Компанията ще бъде официален партньор и застраховател на маратони в София, Варна, Бургас и Стара Загора.

Това е едно от най-мащабните дългосрочни партньорства в историята на българския бегачески спорт. Очакванията са то да допринесе за още по-силно развитие на състезанията, които през последните години отбелязват рекордни нива на участие.

През 2025 г. и 2026 г. интересът към стартовете на дълги дистанции продължи да нараства, като маратоните в София, Варна, Бургас и Стара Загора затвърдиха позициите си като водещи събития в календара на масовия спорт. Общият брой на участниците вече надхвърля 15 000 души годишно.

Първото събитие от новото партньорство ще бъде ДЗИ Маратон Бургас на 15 ноември. От следващата година Варна и Стара Загора също ще бъдат част от платформата под бранда ДЗИ. Специален акцент в партньорството е включването на 10-километровата дистанция на Wizz Air Sofia Marathon, една от най-конкурентните и предпочитани дистанции сред любителите бегачи.

„В ДЗИ инвестираме в инициативи, които насърчават хората да бъдат активни, да се грижат за здравето си и да изграждат по-добро качество на живот. Партньорството с водещите маратони в България е естествено продължение на нашата мисия да бъдем до хората не само когато имат нужда от защита, но и когато правят стъпки към по-здравословно и по-сигурно бъдеще“, коментира Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Компанията ще присъства активно както в комуникационното обезпечаване на събитията, така и в инициативи, насочени към участниците и широката общественост.

С нарастващия интерес към бягането у нас и увеличаващия се брой международни участници, партньорството има потенциал да допринесе за утвърждаването на България като все по-атрактивна дестинация за маратонски туризъм и градски спортни събития.

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