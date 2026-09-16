Олимпийските шампиони Тиам, Рот и Уорнър оглавяват стартовите листи в Таланс

Трикратната олимпийска шампионка в седмобоя Нафисату Тиам и последните двама златни медалисти от олимпийски игри в десетобоя Маркус Рот и Деймиън Уорнър са големите звезди в юбилейното 50-о издание на “Декастар“. Надпреварата в Таланс е последен кръг от златния тур на Световната атлетика в многобоя и ще се проведе в петък и събота (18-19 септември).

Белгийката Тиам ще направи първия си пълен седмобой за годината, след като през юни тества формата си в отделни дисциплини по време на турнира от същия ранг в Ратинген. Там тя преодоля 1.84 м в скока на височина и изтласка гюлето на 14.64 м. Впоследствие участва и във финала на Диамантената лига в Брюксел, където отново записа 1.84 м в скока на височина.

32-годишната атлетка, която е и двукратна световна шампионка от 2017 г. и 2022 г., се състезава на миналогодишното Световно първенство в Токио, но се оттегли след петата дисциплина. Последният ѝ завършен седмобой беше на Олимпийските игри в Париж 2024, където триумфира с 6880 точки. Това е третият най-силен резултат в кариерата ѝ след националния ѝ рекорд от 7013 точки, поставен в Гьотцис през 2017 г., и 6947 точки от Световното първенство през 2022 г.

Сред конкурентките ѝ ще бъде нейната сънародничка Нур Видс, двукратна световна шампионка в петобоя на закрито, която спечели бронзов медал на Олимпиадата в Париж.

В Таланс ще се включат и още три състезателки с резултати над 6300 точки – германката Ванеса Грим, литовката Беатриче Юшкевичуте и американката Ерин Марш. Грим постигна личен рекорд от 6381 точки за шестото си място на „Хипомийтинг“ в Гьотцис през май, докато Юшкевичуте (6323) и Марш (6305) също се намират във върхова форма тази година.

Британката Ниам Емерсън продължава завръщането си след контузия. 27-годишната атлетка отбеляза завръщането си на голям форум с шесто място на Игрите на Британската общност. В Таланс тя ще се изправи срещу сънародничката си Елън Барбър, която завърши четвърта на същите игри, както и срещу шведката Лувиса Карлсон и германката Ана-Елизабет Елерс.

“Декастар“ бележи и завръщането на Рот, който ще направи първия си десетобой след победата си на Олимпийските игри в Париж. 24-годишният норвежец събра 8796 точки, за да грабне олимпийската корона, но оттогава се състезава рядко поради контузия. Той ще участва в Таланс за втори път след шестото си място през 2022 г.

За Уорнър това ще бъде трети десетобой за сезона. Канадският рекордьор, който има четири медала от световни първенства в допълнение към олимпийската си титла от 2021 г., записа 8497 точки за четвъртото място в Гьотцис, преди да спечели сребро на Игрите на Британската общност.

Двамата олимпийски шампиони ще се сблъскат със сериозна конкуренция в лицето на сънародника на Уорнър – Пиърс Лепаж, и сънародника на Рот – Сандер Скотхайм.

Скотхайм, световен шампион в седмобоя на закрито за 2025 г., има най-добър резултат за сезона от 8433 точки, с който зае трето място на Европейското първенство. Световният шампион от 2023 г. Лепаж пък ще се стреми да надгради над постигнатите 8117 точки в Гьотцис.

Нидерландецът Йеф Теселар постави личен рекорд от 8378 точки, за да завърши веднага след Скотхайм на Европейското първенство. Естонецът Карел Тилга беше пети, а французинът Макенсон Глети – шести в Бирмингам, като всички те ще се изправят отново един срещу друг. Глети има най-добър резултат за сезона от 8458 точки, постигнат при второто му място в Ратинген.

В стартовия списък са още американците Харисън Уилямс, Хаким Макморис и Девън Уилямс, както и четвъртият от Олимпиадата Свен Росен от Нидерландия, който завърши пети в Гьотцис през май с 8428 точки, класирайки се между Уорнър и Тилга.

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