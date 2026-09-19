Ски легенда отново иска да съживи кариерата си

Марсел Хиршер държи рекорда с осем големи кристални глобуса за общ брой победи в Световната купа. Той има и 12 малки глобуса от технически дисциплини. Освен това е седемкратен световен шампион и двукратен олимпийски шампион. Звездният австриец прекрати кариерата си за първи път през септември 2019 г.

След петгодишна пауза Марсел Хиршер се завърна в Световната купа. Той се състезаваше със ски от собствената си марка „Ван Деер“ и представляваше Нидерландия, родината на майка си. За да може да стартира, му беше издадена "уайлд кард“, която имаше ограничена валидност за 20 състезания.

Легендарният скиор в крайна сметка участва само в три състезания от Световната купа, като единственият му резултат, носещ точки, беше 23-то място в гигантския слалом в австрийския Зьолден. Завръщането му беше преждевременно прекратено от скъсване на кръстни връзки, което получи по време на тренировка.

Последното си състезание той проведе през ноември 2024 г., не участва на домашното Световно първенство през 2025 г. и не успя да се възстанови и да влезе във форма за Зимните олимпийски игри, които се проведоха през февруари 2026 г. в Италия.

Вторият опит за завръщане в Световната купа трябва да се осъществи още през октомври на откриващите състезания в австрийския Зьолден. Нидерландската ски федерация активно преговаря с ФИС относно условията за неговото участие.

Една от основните възможности е използването на статут на контузен състезател. Тъй като от последното участие на Хиршер са изминали почти две години и от първоначалната му "уайлд кард“ са останали неизползвани 17 старта, той теоретично би могъл да продължи с този статут, според директора на състезанията на ФИС Маркус Валднер. Недостатъкът обаче е, че в такъв случай разрешението за старт ще трябва да се иска отделно преди всяко състезание.

Окончателното решение за това какъв статут ще получи Хиршер за предстоящия сезон и дали наистина ще се завърне, ще бъде взето след две седмици на есенната среща на ФИС в Женева. Представителите на федерацията ще обсъдят различните сценарии от нидерландската федерация и след това ще информират състезателя, неговия екип и обществеността за решението. Самото решение за старт обаче в крайна сметка ще остане в ръцете на самия Марсел Хиршер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google