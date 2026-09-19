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Десет от Елче наказаха Еспаньол за първа победа през сезона

  • 19 сеп 2026 | 00:30
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Десет от Елче наказаха Еспаньол за първа победа през сезона

Отборът на Елче стигна до първия си успех от началото на сезон 2026/2027 в Ла Лига, след като надви във визитата си тима на Еспаньол с 3:1 в среща от седмия кръг на шампионата.

Загубата бе втора поредна за каталунците, които пропуснаха изгоден шанс да се изкачат в зона "Европа". Елче пък с дебютния си успех се измъкна от зоната на изпадащите, но дори само равенство на Селта (който е с по-добра голова разлика и точка по-малко) срещу новака Сантандер тази вечер ще направи ново разместване в тройката на дъното.

Гостите стигнаха до победата в известен смисъл изненадващо, тъй като от шестата минута нататък играха с човек по-малко заради директния червен картон на Федерико Редондо.

Въпреки това футболистите на Елче нанесоха светкавичен двоен удар до почивката и шокираха каталунците. Головете вкара Фернандо Ниньо в 26-ата и 29-ата минути, като малко преди първото си попадение той бе санкциониран с жълт картон, но се реваншира за официалното си предупреждение по най-добрия начин.

Интересното е, че всички попадения в рамките на двубоя бяха дело на играчи на Елче, тъй като в 72-рата минута Виктор Чуст си вкара автогол. Крайният резултат пък оформи Херман Валера малко по-късно в 78-ата минута.

В 87-ата минута Пере Мия от домакините вкара още веднъж за каталунците, които обаче си останаха само с един гол, тъй като ВАР се намеси и обяви попадението за нередовно.

Това бе последен мач и за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол Еспаньол гостува на Малага на 9 октомври (петък) от 22:00 часа българско време, докато Елче приема Селта на 11 октомври (неделя) от 15:00 часа.

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