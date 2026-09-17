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БОК ще обърне специално внимание на родителите на Младежкия олимпийски вестивал

  • 17 сеп 2026 | 19:32
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БОК ще обърне специално внимание на родителите на Младежкия олимпийски вестивал

XIX Национален младежки олимпийски фестивал ще бъде открит утре във Враца. Домакини на събитието са председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на града Калин Каменов.

Официалната церемония ще бъде на 18 септември (петък) от 19:30 часа на площад „Христо Ботев“ във Враца, като шоуто ще завърши със запалване на олимпийския огън.

Фестивалът ще се проведе със специален фокус върху устойчивостта и опазването на околната среда. Българският олимпийски комитет и община Враца организират разделно събиране на отпадъците от опаковки, с децата ще бъдат проведени специални беседи по темата, а културната програма и запознаване с ценностите на олимпизма също са част от устойчивостта, която е основен приоритет за Международния олимпийски комитет.

Специално внимание ще бъде обърнато на родителите. По решение на БОК традиционната олимпийска “клетва”, изпълнявана при церемониите по откриването на Олимпийски игри и на събитията под шапката на Международния и Националните олимпийски комитети, ще бъде допълнена от “обещание” на представител на родителите. То ще бъде изречено от именития врачански лекоатлет Ивайло Младенов - европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор. В момента той е председател на клуб СКЛА "Ивайло Младенов" и е баща на две деца. Синът му Пламен Петков е треньор в клуба и подготвя дъщеря му Анжелина, която е многократна държавна шампионка на троен скок,  медалистка от Балкански игри, участничка на Световно първенство за девойки и спортист номер 3 на Враца за 2025 година. Съпругата на Ивайло Младенов - Десислава Александрова-Младенова пък е вицешампионка на Европа в скока на височина.

Над 350 млади състезатели ще участват в надпреварите в 10 вида спорт. Футболните и ръгби срещите ще бъдат на стадион „Христо Ботев“, бадминтонът – в покритата волейболна зала на СК „Христо Ботев“, а баскетболът – на откритата площадка на площад „Христо Ботев“. Състезанията по спортна стрелба и тенис на маса ще се проведат съответно в спортните зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и СУ „Христо Ботев“, а плуването, водната топка и скоковете във вода – в покрития плувен басейн. Лекоатлетическият крос „Олимпийски надежди“ ще премине по маршрута от „Здравец“ до площад „Христо Ботев“.

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