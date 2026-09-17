Разкриха звездата на полувремето на НФЛ в Париж

Изпълнителят Бърна Бой се завръща на „Стад дьо Франс“ за пореден исторически момент, като ще бъде водещ изпълнител в шоуто на полувремето в първия мач от редовния сезон на Националната футболна лига в САЩ (NFL) в Париж, предаде Асошиейтед прес.

Носителят на „Грами“ от Нигерия ще излезе на сцената на 25 октомври, когато „Питсбърг Стийлърс“ се изправят срещу „Ню Орлиънс Сейнтс“ на „Стад дьо Франс“. Това участие бележи завръщането на изпълнителя на стадиона, където миналата година той стана първият африкански артист със самостоятелен концерт.

„Париж ми подари една от най-великите вечери в кариерата ми и възможността да се върна на „Стад дьо Франс“ за такъв момент означава всичко за мен“, заяви Бърна Бой пред Асошиейтед прес. „NFL носи във Франция нещо, което не се е случвало тук досега, и аз имам честта да бъда в центъра на събитията, представяйки африканската музика; възнамерявам да подаря на хората шоу, което няма да забравят.“

Мачът в Париж е част от най-мащабния международен сезон на NFL до момента, включващ срещи в няколко държави на четири континента. Лигата организира рекордните седем шоута на полувремето, като все по-често съчетава мачовете си в чужбина с участия на големи музикални звезди.

Бърна Бой се присъединява към списък с изпълнители, включващ Рики Мартин и Педро Сампайо за мача на NFL в Рио де Жанейро на 27 септември, Айра Стар в Лондон на 11 октомври, Cage the Elephant в Мюнхен на 15 ноември и мексиканското рок трио The Warning в Мексико Сити на 22 ноември. По-рано този месец Jonas Brothers участваха в шоуто по време на мача на лигата в Мелбърн.

Бърна Бой, чиято музика съчетава елементи от афробийт, хип-хоп, реге, R&B и други стилове, спечели награда „Грами“ за албума си Twice as Tall от 2020 г. Дискографията му включва албумите African Giant, Love, Damini и най-новия – No Sign of Weakness.

Той се утвърди и като един от най-изявените африкански изпълнители на концертни турнета, изнасяйки концерти в зали и на стадиони по целия свят, като същевременно проправя път на цяло поколение африкански артисти към все по-широка глобална аудитория.

Лигата е провела над 60 мача от редовния сезон извън пределите на САЩ, като сред досегашните дестинации са Лондон, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид, Дъблин, Сао Пауло, Мексико Сити и Торонто. Франция, Австралия и Рио де Жанейро са сред новите пазари, включени в графика за 2026 г.

Изпълнението на Бърна Бой по време на почивката на мача ще бъде излъчено на живо във Франция по каналите France Télévisions и beIN Sports, допълва Асошиейтед прес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google