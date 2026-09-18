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Бадминтонисти от 16 клуба се впускат в битка за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян"

  • 18 сеп 2026 | 08:36
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Бадминтонисти от 16 клуба се впускат в битка за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян"

Състезатели от 16 клуба ще участват на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян". Надпреварата ще се проведе на 19 и 20 септември в зала "Европа" в София.

В турнира ще се включват съставите на Виктори БК София, СКБ Стара Загора, БК Хасково, БК ЦСКА София, БСК Пазарджик, СКБ Русе, СКР Дружба София, БК Гълъбово, БК Левски Люлин София, БК Анета Янева-НСА София, БК Боляри Велико Търново, УСКБ - ТУ София, БК ВИАС София, КФВС Атлет Първомай, СКБ Мимико Плевен и СКБ Академик София.

Заявени са над 170 състезатели, а сред отсъстващите ще бъдат само Стефани Стоева, Габриела Стоева и Димитър Янакиев.

По програма в събота от 10:00 часа в събота са мачовете от първия кръг, а до края на деня ще се изиграят и срещите от втория и третия кръг. В неделя от 10:00 часа са полуфиналите, а от 13:00 часа - финалите в надпреварата.

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