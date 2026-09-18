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  3. Олимпийската шампионка Ивет Горанова организира спортен празник в зоопарка в Ловеч

Олимпийската шампионка Ивет Горанова организира спортен празник в зоопарка в Ловеч

  • 18 сеп 2026 | 13:06
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Олимпийската шампионка Ивет Горанова организира спортен празник в зоопарка в Ловеч

Спортен празник с олимпийската шампионка по карате и народен представител Ивет Горанова ще се състои тази неделя (20 септември) в зоопарка в Ловеч.

В събитието, което ще започне от 16:00 часа, могат да се включат деца и ученици, съобщи за БТА Горанова.

Предвидени са различни спортни игри и забавления. Участниците ще трябва да преминат за определено време максимално много предизвикателства. Ще преодоляват и спортно трасе. Предвидена е и открита тренировка с Ивет Горанова.

Ще бъдат раздадени и награди.

„Идеята е да докоснем децата до спорта, да ги запалим да тренират, да бъдат активни и да водят по-здравословен начин на живот“, коментира олимпийската шампионка.

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