Съдебни спорове между кандидатите преди президентските избори във ФИДЕ

По-малко от месец преди ФИДЕ да избере следващия си президент кампанията навлезе във все по-напрегната фаза. И трите кандидат-президентски екипа подадоха официални жалби, появиха се въпроси относно допустимостта на кандидатурата на Тимур Турлов, както и обвинения, че самата ФИДЕ не е успяла да запази неутралитет.

ФИДЕ потвърди пред Chess.com, че Избирателната комисия е получила жалби от всеки от трите кандидат-президентски екипа: Ян Хенрик Бютнер с международния майстор Малкълм Пейн, Вадим Розенщайн с Гордън Танг и Турлов с петкратния световен шампион, гросмайстор Вишванатан Ананд.

ФИДЕ съобщи, че ответните страни и по трите случая са представили правни становища. Очакваше се Избирателната комисия, председателствана от Роберто Ривело, да разгледа жалбите и да публикува доклад до края на август. Към 2 септември такъв доклад не е оповестен публично.

От ФИДЕ също отбелязаха:

„Трябва да се вземе предвид и фактът, че съгласно правилата Комисията разглежда и други жалби, свързани с изборни въпроси – например такива относно лица, които имат право да бъдат включени в списъците с делегати. Подадени са редица подобни жалби и това работно натоварване трябва да се отчита при оценката на дейността на Комисията.“

Бютнер обвини ФИДЕ, че фаворизира Турлов.

В писмо с искане за прекратяване на определени действия от 6 август, адресирано до членовете на Съвета на ФИДЕ, длъжностните лица и служителите на организацията, Бютнер твърди, че „продължава използването на персонал, ресурси и финансови средства на ФИДЕ“ в подкрепа на президентската кампания на Турлов:

„В хода на тази предизборна кампания моят екип наблюдава и получи множество достоверни сигнали, според които служители на ФИДЕ активно участват в дейности, облагодетелстващи конкретен кандидат. Особено безпокойство пораждат действията на някои конкретно разпознаваеми служители на ФИДЕ, които изглежда придружават, улесняват или по друг начин подпомагат г-н Турлов по време на свързани с кампанията прояви в различни държави и/или провеждат официални телефонни разговори от името на ФИДЕ, за да уреждат срещи между г-н Турлов и делегати на определени места.

Притесненията ни се простират отвъд действията на отделни служители. Изглежда също така, че средства на ФИДЕ може да се използват за финансиране на заплати, международни пътувания, настаняване и свързани с тези дейности разходи.“

Бютнер посочи конкретно събития в Кейптаун, Букурещ и Адис Абеба, като заяви, че подобни прояви се очакват и в Коста Рика, Аруба, Панама и Ню Йорк. Той твърди, че при поискване кампанията му може да предостави доказателства, включително снимки, графици, данни за пътувания, свидетелски показания и официални съобщения. Тези материали обаче не бяха публикувани заедно с писмото.

Член 9.8 от Изборните правила на ФИДЕ гласи, че кандидатите, които вече заемат длъжности във ФИДЕ, не бива да използват ресурсите на федерацията – включително персонал, материали, телефони, съоръжения или помещения – за предизборна дейност. В него също се посочва, че „офисите на ФИДЕ трябва да запазват неутралитет по всяко време“.

„В резултат на това един кандидат получава многократни възможности да общува с делегатите чрез събития, подкрепяни от персонала и инфраструктурата на ФИДЕ, докато конкурентите му са лишени от равностоен достъп“, написа Бютнер.

Той настоя ФИДЕ да инструктира своите длъжностни лица и служители да не подпомагат президентски кампании, докато действат в служебното си качество, да гарантира, че за предизборна дейност няма да бъдат използвани пари или ресурси на федерацията, и публично да потвърди строгия си неутралитет и равнопоставеното отношение до края на изборите.

На 18 август от кампанията му заявиха, че не са получили съдържателен отговор на своето предупреждение, като добавиха:

„Умишлено се опитахме да разрешим тези въпроси чрез институциите на ФИДЕ, а не чрез медиите. Вярваме в надлежната процедура и смятаме, че на Избирателната комисия трябва да бъде предоставена възможност да свърши работата си независимо. Но надлежната процедура изисква действително да има такава. Когато официално бъдат повдигнати сериозни въпроси относно допустимостта на кандидатите, конфликтите на интереси, институционалния неутралитет и сигурността на гласуването, кандидатите и федерациите имат право да знаят, че тези въпроси се разглеждат, както и кога може да се очаква решение.

Не искаме ФИДЕ да реши тези въпроси в наша полза. Искаме ФИДЕ да вземе решение по тях.“

Допустимостта на кандидатурата на Турлов е обект на отделни оспорвания от страна и на двамата му съперници. Бютнер и Розенщайн независимо един от друг поискаха от Избирателната комисия на ФИДЕ да разгледа въпроси около кандидатурата му, макар че двамата изразяват различни опасения. На 11 август Бютнер и Пейн подадоха жалба срещу Турлов. Първоначално Бютнер не разкри съдържанието ѝ, но на 22 август предостави повече подробности в интервю пред Конрад Шорман за германския му шахматен сайт Perlen vom Bodensee.

Той заяви, че жалбата е съсредоточена върху три свързани въпроса: участието на изцяло руския университетски отбор на неотдавнашното Световно отборно университетско първенство на ФИДЕ, бизнес дейността на дъщерни дружества на Freedom Holding на Турлов във връзка със санкциите и твърдения от Бютнер конфликт на интереси, включващ основния спонсор на ФИДЕ – Freedom Holding.

Бютнер посочи и детско шахматно събитие в Южна Африка, свързано с Международната федерация по училищен шахмат на Турлов (ISCF). Той заяви, че жалбата съдържа приложения и подкрепящи доказателства и изрично призовава Избирателната комисия да реши дали на Турлов трябва да бъде позволено да остане в президентската надпревара.

Бютнер също така даде ясно да се разбере, че при необходимост е готов да продължи спора. „Избирателната комисия трябва да реагира сега“, заяви той пред Perlen vom Bodensee. „Ако не го направи, предприемаме следващата стъпка – обръщаме се към CAS“, добави той, визирайки базирания в Лозана Спортен арбитражен съд, който разглежда международни спортни спорове.

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