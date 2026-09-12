Кандидатпрезидентите се скараха за финансирането на ФИДЕ

Кандидатите за президент на ФИДЕ Ян Хенрик Бютнер и Тимур Турлов влязоха в спор за начина, по който трябва да бъде финансирана световната шахматна централа, и дали тя трябва да продължи да разчита на богати благодетели. Третият кандидат Вадим Розенщайн прекъсна връзката малко след встъпителното си изказване и не се включи отново.

Дебатът, организиран от Chess.com и модериран от гросмайстор Морис Ашли в сряда, се проведе само 17 дни преди президентските избори на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан. В отсъствието на Розенщайн Бютнер се обяви за по-комерсиална и финансово независима организация, докато Турлов защити ролята си на „финансова гаранция“ за ФИДЕ и заяви, че са необходими незабавни инвестиции за стимулиране на растежа.

Двамата се разминаха и във възгледите си за ролята на ФИДЕ в онлайн шахмата, борбата с измамите и училищните програми. Те обаче постигнаха съгласие относно запазването на традиционния класически шах и едновременното разширяване на по-бързите формати.

Кандидатите не бяха получили въпросите предварително. Пълният дебат продължи близо 90 минути и бе излъчен на живо по chess.com, a после анализиран на официалния им сайт:

Розенщайн, който участва в изборите заедно с бизнесмена Гордън Танг, беше първият кандидат, произнесъл встъпително изказване. Веднага след него обаче той прекъсна връзката. Екипът на Chess.com се свърза с него с молба да се включи отново, но 35-годишният германец не отговори и не предостави обяснение за напускането си.

Преди да излезе от дебата, Розенщайн коментира все по-ожесточената кампания, която по думите му се представя като надпревара „между двама кандидати“, както и последните решения на Избирателната комисия на ФИДЕ.

„Днес тези избори се представят като съревнование между двама кандидати“, заяви той. „Няма да участвам в лични спорове и няма да превръщам изборите на ФИДЕ в политическо или финансово шоу.“

В заключителния си коментар Розенщайн каза, че ще носи отговорност пред всички шахматни федерации и ще бъде на разположение денонощно.

„Ще бъда до всички вас“, заяви той, преди да прекъсне връзката.

Как трябва да бъде финансирана ФИДЕ?

В отсъствието на Розенщайн дебатът остана между Бютнер и Турлов. Бютнер, който е съосновател на Freestyle Chess и участва в изборите заедно с международния майстор Малкълм Пейн, заяви във встъпителната си реч, че ФИДЕ трябва да сложи край на определената от него като продължаваща от десетилетия зависимост от богати президенти и тяхната финансова подкрепа.

„Моята мисия е да накарам ФИДЕ да си сътрудничи с всички и да не зависи от никого – особено от своя президент“, каза той.

Едно от най-големите обещания на Бютнер е в рамките на четири години да привлече 50 млн. долара нови приходи от търговска дейност в шахмата и да разпределя между националните федерации 20% от приходите на ФИДЕ, без да се включват наградните фондове.

Той заяви, че е привлякъл 27,5 млн. долара за тура Freestyle Chess и че това доказва възможността в шахмата да бъдат осигурени значителни търговски инвестиции.

„Не избираме нов крал или човек, който да поема отговорността и евентуално да финансира дейностите от собствения си джоб, ако спонсорите не се появят“, заяви Бютнер.

Той определи финансовото състояние на ФИДЕ през 2025 г. като „катастрофа“, твърдейки, че приходите от спонсорство, права върху интелектуална собственост и брандове са били нулеви. Бютнер постави под въпрос и отчетената загуба от около 500 000 евро вследствие на валутни движения и заяви, че около 600 000 евро, предназначени за развитие, не са били използвани.

Турлов отхвърли критиките и определи себе си като „основната финансова гаранция“ на ФИДЕ през последните три години чрез листваната на Nasdaq негова компания Freedom Holding. Роденият в Русия казахстански милиардер заяви, че също иска да диверсифицира приходите на ФИДЕ чрез права върху интелектуална собственост, международни спонсори и партньорства с големи технологични компании. Той обаче изтъкна, че външните инвестиции не могат да бъдат гарантирани незабавно и че ФИДЕ се нуждае от твърди финансови ангажименти, за да планира дейностите си за развитие.

„Доброто управление е необходимо, но не е достатъчно, за да бъде една федерация успешна“, заяви Турлов. „Понякога е необходим човек, който да помогне нещата да бъдат задвижени. Затова предлагам да бъда финансова гаранция.“

Турлов предложи фондът на ФИДЕ за развитие да бъде увеличен до над 6 млн. долара. По думите му средствата ще подпомагат провеждането на турнири, обучението на съдии и треньори, пътуванията на състезатели, персонала на федерациите, както и програмите за маркетинг и комуникации. Бютнер отговори, като сравни предложението на Турлов с идеята президентът на ФИФА или Формула 1 лично да финансира съответната организация.

„Изборите до голяма степен са за това дали искаме да запазим досегашната система на покровителство, или желаем нов модел, при който ФИДЕ ще бъде независима от личните интереси на отделни хора“, каза той.

Турлов се съгласи, че продължителната зависимост от него не би била желателна, но постави под въпрос дали алтернативата на Бютнер може незабавно да проработи на практика.

„Звучи чудесно, но честно казано, предвид моя опит, не разбирам добре как това би могло да работи в действителност“, заяви той. „Наистина искам да направя ФИДЕ устойчива и да не зависи от мен за продължителен период.“

Трябва ли ФИДЕ да стане по-комерсиална?

Друг спор възникна, когато Ашли попита каква роля трябва да изпълнява ФИДЕ в онлайн шахмата и дали трябва да се конкурира с търговските платформи. Турлов определи ФИДЕ преди всичко като регулаторна организация с нестопанска цел. Според него тя трябва да бъде способна да организира онлайн турнири и да определя стандарти за шахмата в интернет и присъствените състезания, но да си сътрудничи със съществуващите платформи, вместо да се конкурира пряко с тях.

„Твърдо вярвам, че организациите с нестопанска цел и регулаторните органи не трябва да извършват пряко търговска дейност“, каза той. „Това в никакъв случай не означава, че не трябва да печелим пари. Трябва да имаме приходи, за да бъдем устойчиви.“

Бютнер заяви, че „категорично“ не е съгласен.

„ФИДЕ трябва да бъде по-комерсиална от преди“, каза той и добави, че организацията трябва да използва търговски водещите си събития и състезатели по начина, по който останалите спортове превръщат своите звезди в посланици на марката.

Турлов настоя, че ФИДЕ може да увеличи приходите си, без сама да се превръща в пряк търговски оператор. Той заяви, че неговата администрация ще търси нови спонсори, като едновременно помага на националните федерации да привличат подкрепа от правителства и частни компании.

Бютнер постави под въпрос училищните шахматни събития на Турлов

Най-острата пряка атака дойде по време на дискусията за шахмата в училищата и възможностите пред младите състезатели. Бютнер изтъкна, че развиващите се федерации обикновено страдат не от липса на талант, а от недостиг на възможности. Според него предвидимото финансиране ще им позволи да организират местни турнири с обсъждане за рейтинг, да обучават съдии и треньори, да изграждат пътища за развитие на юношите и да ограничат необходимостта от скъпи международни пътувания.

След това той постави под въпрос наскоро проведеното събитие на Международната федерация по училищен шах в Кейптаун, Южна Африка. Турлов е президент на тази организация. Бютнер, който живее предимно в Южна Африка и е присъствал на събитието, заяви, че 23 души са били докарани със самолети от Русия и Казахстан, за да организират турнира, в който са участвали 91 шахматисти без рейтинг.

„Истинският въпрос беше дали това се прави заради децата, или с други цели“, заяви Бютнер.

Той сравни събитието с опита на Шахматната федерация на Панама, чийто президент, според Бютнер, многократно попълвал продължителни заявления, преди да получи едва 100 долара от ФИДЕ за детски турнир. Бютнер заяви, че тези примери показват защо финансирането трябва да се разпределя според прозрачни правила, а не по преценка на ръководството на ФИДЕ.

Турлов защити работата на Международната федерация по училищен шах, като посочи проведените събития във Вашингтон, Кейптаун, Армения и Алмати, както и форума Smart Move Summit за официални лица и министри на образованието. Той заяви, че събитията едновременно са предоставили възможности на децата и са насърчили правителствата да въведат шахмата в училищата.

„Убеден съм, че правим това по много ефективен начин“, каза Турлов. Той посочи и училищната шахматна програма на Казахстан, която по думите му е въведена в повече от 1500 училища, като през тази година трябва да бъдат добавени още 1000. „Чудесно е да разполагаш с 20% от някакви бъдещи приходи“, каза той по повод плана на Бютнер за разпределение на постъпленията. „Понякога обаче са ни необходими реални средства още днес, за да продължим напред.“

Биометрична идентификация и повече процесуални гаранции

Кандидатите представиха и подходите си за борба с измамите в онлайн и присъствения шах. Турлов предложи въвеждането на биометрична система за идентификация с лицево разпознаване, която да гарантира, че всеки шахматист може да използва само един потвърден профил. Тя би била подобна на проверките за самоличност, използвани от банките в Казахстан.

Той призова и за инвестиции в технологии за борба с измамите, които да бъдат предоставени на националните федерации, като призна, че никоя система за сигурност не може да бъде напълно ефективна. Бютнер се съсредоточи върху правото на справедлива процедура. Той предупреди, че мощните инструменти за откриване на измами могат да създадат втори проблем с почтеността, ако състезателите не знаят как са взети решенията и по какъв начин могат да ги оспорят.

„Инструментите за откриване на измами онлайн са мощни, но никой алгоритъм не трябва да се превръща в таен съд“, заяви той.

Според него участниците в официални състезания трябва предварително да знаят какви доказателства могат да бъдат използвани, кой ще взема решенията и по какъв начин могат да отговорят или да обжалват. Той призова и за повече инвестиции в превенцията, сигурността на състезателните зали, образованието, технологиите и подготовката на съдиите.

Съгласие за по-кратките времеви контроли

Двамата до голяма степен споделиха общи позиции по отношение на по-кратките времеви контроли в шахмата. Бютнер заяви, че световното първенство по класически шах трябва да остане „върхът на спорта“ и да запази традиционната си продължителна времева контрола. Същевременно той подкрепи експериментите с ускорен шах, блиц, ускорен класически шах, Chess960 и отборни формати в останалите състезания след консултации с водещите шахматисти.

Турлов се съгласи, че ФИДЕ трябва да запази традиционния класически шах, но и да признае, че спортът става все по-бърз.

„Всичко се ускорява, независимо дали го искаме, или не“, заяви той. „Смятам, че въвеждането на ускорен класически шах е полезно за шахматистите.“

Двамата се съгласиха, че бъдещите промени трябва да бъдат извършвани след консултации с водещите състезатели.

„Може би в момента кампаниите са две“

В заключителното си изказване Турлов заяви, че неговият опит, ресурси и досегашни резултати показват, че е способен да изпълни програмата си. Той обеща да остави след себе си ФИДЕ като „по-силна, много по-независима и много по-богата“ организация, като запази постиженията на настоящото ръководство и я направи по-дигитална, модерна, открита и професионална.

Бютнер започна заключителното си изказване с препратка към отсъстващия трети кандидат.

„Вадим отпадна от надпреварата – може би напълно, не знам“, каза той със смях. „Много е интересно, че изчезна от този дебат.“

Бютнер заяви, че не се нуждае от титла, заплата, бизнес предимство или политическо влияние от ФИДЕ. Той обеща, че федерациите ще получават еднакво отношение независимо дали са го подкрепили.

„След 26 септември вече не трябва да има три кампании – или може би в момента са две“, пошегува се той. „Трябва да има само една ФИДЕ.“

Надпреварата се промени драстично през юли, когато Аркадий Дворкович преустанови изпълнението на правомощията си като президент на ФИДЕ, след като Европейският съюз му наложи санкции. Ананд пое временно президентските функции, а Турлов – първоначално обявен за кандидат на Дворкович за заместник-председател – започна собствена президентска кампания с Ананд като кандидат за негов заместник.

Изборите ще се проведат на Общото събрание на ФИДЕ в Самарканд на 26 септември. Всяка федерация членка, представена на събранието, разполага с един глас. Победителите за президент и заместник-председател ще бъдат избрани заедно за четиригодишен мандат, който ще приключи през 2030 г.

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