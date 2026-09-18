Елизара Янева на финал на W50 турнира в Пазарджик след нов обрат

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева продължава успешно защитата на титлата си от миналата година на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ни ракета спечели изключително драматичен и оспорван двубой с 4:6, 7:6(4), 7:5 срещу Ипек Йоз (Турция) след два часа и 57 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка загуби първите четири гейма в мача, успя да намали пасива си при 4:5, но загуби първия сет с 4:6.

19-годишната Янева изостана с 2:4 във втората част, но успя да обърне резултата до 5:4 в своя полза, след което се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 6:3 и от втората си възможност изравни резултата в сетовете.

Янева стигна първа до пробив в третата решителна част за 5:4, но загуби подаването си в следващия гейм. Българката проби отново за 6:5 и за втори път сервира за спечелване на мача. При този резултат националката спаси три точки за рибрейк и от първия си мачбол триумфира с победата.

В спор за титлата утре Елизара Янева ще играе срещу Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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