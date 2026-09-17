Валерия Гърневска продължава на четвъртфиналите на сингъл на Европейското лично първенство

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на сингъл на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберпулендорф, Австрия.

Гърневска изигра пореден силен мач и се наложи над румънката Йоана Мария Сандру със 7:5, 7:6(5) за два часа и 47 минути игра.

За място на полуфиналите българката ще играе срещу Нехира Санон (Франция).

Гърневска и Елеонора Тонева завършиха на пето място в надпреварата на двойки. Българките победиха на осминафиналите с 6:4, 4:6, 10:8 петите поставени Луиза Бевиз и Луца Калман (Унгария), но загубиха на четвъртфиналите с 4:6, 0:6 от вторите поставени чехкини Тереза Херманова и Вероника Шекеркова.

Национален треньор на девойките е Венцислав Чолаков.

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