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Нина Нокова стана шампионка на двойки, три българчета на полуфиналите на сингъл в Пловдив

  • 18 сеп 2026 | 09:43
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Нина Нокова стана шампионка на двойки, три българчета на полуфиналите на сингъл в Пловдив

Нина Нокова стана шампионка на двойки при девойките на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

Нина Нокова и Анджела Скопулович (Сърбия) победиха във финала с 6:3, 6:2 друга българка – Дария Матвеева, и Сара Бужор (Румъния).

Бруно Дженев и Якуб Ясин при юношите и Рая Маркова при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира.

Поставеният под №2 при юношите Бруно Дженев победи на полуфиналите с 3:6, 7:5, 4:2 другия българин Мартин Валеов. Якуб Ясин се наложи с 6:3, 6:4 над Патрик Добрин (Румъния).

Водачката в схемата при девойките Рая Маркова победи на полуфиналите сънародничката си Изабела Жечева с 6:4, 6:1. Симона Попова отстъпи в другия полуфинал с 4:6, 4:6 пред Касия Кукрик (Сърбия).

Изцяло български ще бъде финалът на двойки при юношите. Поставените под №1 в схемата Бруно Дженев и Мартин Валеов победиха на полуфиналите с 6:4, 7:6 румънците Патрик Добрин и Дариус Ратиу.

Стефан Телкеджиев и Якуб Ясин се наложиха в другия полуфинал с 4:6, 7:5, 16:14 над Арно Аветисян (Армения) и Лука Митрович (Хърватия).

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