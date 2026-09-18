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  3. Йович надви Фрех, Самсонова с обрат, а Стърнс е на първи WTA 500 полуфинал

Йович надви Фрех, Самсонова с обрат, а Стърнс е на първи WTA 500 полуфинал

  • 18 сеп 2026 | 09:07
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Йович надви Фрех, Самсонова с обрат, а Стърнс е на първи WTA 500 полуфинал

Поставената под номер 2 Ива Йович разби с 6:2, 6:1 седмата в схемата Магдалена Фрех в мач между последните две шампионки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара.

Йович стигна до успеха за час и 31 минути игра и на полуфиналите ще срещне испанката Кристина Букса, която отстрани третата в схемата Сара Бейлек (Чехия) с 6:0, 6:4. Срещата продължи 66 минути.

В другия полуфинал една срещу друга ще се изправят осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) и американката Пейтън Стърнс.

Самсонова беше на две точки от загубата в третия сет срещу водачката в схемата Марта Костюк от Украйна, но успя да се измъкне и в крайна сметка да победи след обрат с 4:6, 6:2, 7:5, дошъл след два часа и 32 минути здрава битка. С този успех Самсонова запази перфектния си баланс срещу Костюк и вече води с 5-0 в тяхното съперничество.

В същото време американката Пейтън Стивънс се класира за първия WTA 500 полуфинал в кариерата си, след като се наложи над сънародничката си Слоун Стивънс със 7:6(6), 6:4 за два часа и една минута.

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