Бивш номер 1 приключи с тениса на 34

Бившият номер 1 на двойки в световната ранглиста по тенис - британецът Джо Солсбъри, прекрати професионалната си състезателна кариера на 34-годишна възраст.

Последният мач на шесткратния шампион от Големия шлем на двойки беше загубата на полуфиналите на тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ, която претърпя заедно с дългогодишния си партньор - американеца Раджийв Рам.

„Тенисът бе целият ми живот, откакто се помня. Имах невероятния късмет да се възползвам от всички възможности и да натрупам опита и успехите, които постигнах“, написа Джо Солсбъри в социалната платформа Instagram и добави: „Дадох всичко от себе си и знам, че мога да се гордея и да гледам назад без съжаление.“

Солсбъри спечели три поредни титли при мъжките двойки на Откритото първенство на САЩ заедно с Рам, превръщайки се в част от първия тандем, записал подобно постижение.

Той също така спечели трофея на двойки при мъжете на Откритото първенство на Австралия по тенис в тандем с Рам, както и две титли от Големия шлем на смесени двойки.

В началото на тази година британецът си взе почивка и посочи като причина тревожност, която му е влияела по време на участията му в турнирите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google