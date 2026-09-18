Още една руска тенисистка смени националността си

Малцина биха предположили, че Франция има две тенисистки в топ 100 на ранглистата на Женската тенис асоциация (WТА). Докато повечето фенове на тениса са наясно със страхотния възход на Диан Пари, която е под номер 30, самоличността на втората френска представителка може да се окаже изненада за мнозина.

Заемащата 94-то място в класацията на WТА Анна Блинкова смени своята националност от руска на френска, превръщайки се във втората тенисистка от топ 100 за Франция. Въпреки че е родена в Москва, бившата номер 34 в света получи френско гражданство чрез натурализация, тъй като живее в страната повече от 10 години и тренировъчната ѝ база е в Кан.

Блинкова започна пътя си като френска състезателка на провеждащия се в момента турнир в Сао Пауло, където вече записа две победи с френския флаг до името си. Тя надделя над Карол Йънг Су Ли и Вендула Вандманова, за да достигне до четвъртфиналите. Там ще се изправи срещу Алина Чараева, която тази година също смени руската си националност с арменска.

Блинкова и Чараева са част от по-голяма вълна от родени в Русия тенисистки, които сменят националността си в зависимост от местоживеенето и тренировъчните си бази. Настоящата номер 1 в света Елена Рибакина играе под флага на Казахстан. Състезателки като Юлия Путинцева, Дария Касаткина, Камила Рахимова и Полина Кудерметова също са сред рускините, променили националната си идентичност в последно време.

Случаят, който най-много прилича на този на Блинкова, е на Варвара Грачева. Тя смени руската си националност с френска през 2023 г. след дълги години на тренировки в Кан. Освен че играе в тура като французойка, Грачева изпълни и националните си ангажименти като член на френския отбор за „Били Джийн Кинг Къп“ през 2023 и 2024 г. Тя също така се състезава за Франция на Олимпийските игри в Париж, както на сингъл, така и на двойки.

За Блинкова обаче участието в националния отбор на Франция може да се забави, тъй като бившата руска състезателка вече е играла за Русия в минали издания на „Били Джийн Кинг Къп“ и дори вдига шампионския трофей със Сборная през сезон 2020-21 г. Това означава, че Блинкова ще трябва да изчака определен период и да получи одобрение от Международната тенис федерация (ITF), преди да може да представлява Франция в международни състезания. Тя вероятно ще пропусне възможността да бъде избрана за мача на Франция срещу Австралия от Световната група през ноември.

Освен успехите си в „Били Джийн Кинг Къп“, Блинкова е спечелила две титли от тура като руска състезателка, последната от които на „Дзянси Оупън“ миналата година. Тя има и три титли на двойки. Най-големият момент на Блинкова на корта дойде на Откритото първенство на Австралия през 2024 г., когато тя победи Рибакина в трисетов трилър, спечелвайки тайбрек с 22:20 в последния сет – най-дългият в историята на турнирите от Големия шлем.

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