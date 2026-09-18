Ню Орлиънс Пеликанс удължи договора на крилото Садик Бей

Крилото на Ню Орлиънс Пеликанс Садик Бей постигна съгласие с клуба от Националната баскетболна асоциация (НБА) за удължаване на договора си за три години, съобщава ESPN.

В този период 27-годишният американец ще получи 55,5 милиона долара, а в контракта има включен бонус при евентуален трансфер в друг отбор, поясниха пред ESPN неговите агенти Джеймс Дънлийви и Джордан Гертлър.

Bey missed the entire 2024-25 season after suffering a torn ACL in Atlanta and then had a resurgent comeback season last year in New Orleans, averaging a career high 17.7 points. He now locks in a fully guaranteed deal through 2029-30 with the Pelicans. https://t.co/XrNhBySWKm — Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2026

Бей пропусна целия сезон 2024/25 за Атланта Хоукс заради скъсани предни кръстни връзки на коляното, но през миналата кампания се завърна с Ню Орлиънс и се представи по-силно от всякога. Той записа средни показатели от 17,7 точки на мач, а това е убедило Пеликанс да удължат договора му до 2029/30.

През миналия сезон Садик Бей участва в 72 мача за Ню Орлиънс (64 като титуляр), а освен най-силната си година откъм резултатност, той имаше средно по 5,6 борби и 2,5 асистенции на двубой. Той записа три от четирите си най-силни мача за кариерата - 42 точки срещу Юта Джаз, 36 срещу Мемфис Гризлис и 34 срещу Филаделфия 76ърс.

Американецът беше избран под номер 19 в драфта на новобранците през 2020 година от Детройт Пистънс, а в петте си пълни сезона в НБА до момента той има средно по 14,8 точки, 5,3 борби и 2 асистенции на мач.

Ню Орлиънс Пеликанс ще започне кампанията си в лигата срещу Индиана Пейсърс на 21 октомври.

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