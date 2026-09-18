Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тревога в лагера на Испания: Рафаел Ходар колабира по време на тренировка

Тревога в лагера на Испания: Рафаел Ходар колабира по време на тренировка

  • 18 сеп 2026 | 10:15
  • 323
  • 0
Тревога в лагера на Испания: Рафаел Ходар колабира по време на тренировка

Изгряващата тенис звезда на Испания Рафаел Ходар предизвика сериозно безпокойство, след като колабира по време на официална тренировка на националния отбор в Чили броени дни преди решителните сблъсъци от Купа “Дейвис”.

19-годишният талант, който през 2026 г. записа страхотен възход и достигна до рекордното за него 11-то място в световната ранглиста, е бил принуден да прекрати участието си в заниманията поради внезапно неразположение.

Според информациите в испанските медии Ходар е почувствал силни стомашни болки и слабост по време на вчерашната сутрешна тренировка, което е довело до неговото сриване на земята. Медицинският щаб на испанския отбор е реагирал незабавно, оказвайки му първа помощ на място. Поради инцидента младата звезда не е успяла да се завърне за следобедната тренировка на тима, а подготовката му за дебюта в турнира е сериозно компрометирана.

Този здравословен проблем идва в изключително неподходящ момент за Ходар. След шокиращото му отпадане в първия кръг на Откритото първенство на САЩ от Бу Юнчаокете, тийнейджърът бе амбициран да покаже най-доброто от себе си и да бъде лидер на Испания срещу Чили. Освен стомашния дискомфорт, източници от щаба споделят, че тенисистът е изпитвал и лека болка в крака.

Така участието на Рафаел Ходар в предстоящия двубой срещу Чили през уикенда остава под сериозен въпрос, като лекарите ще оценяват състоянието му ежедневно. Ако не успее да се възстанови навреме, следващата голяма цел пред него ще бъде Лейвър Къп в Лондон, насрочен за края на септември, където той трябва да защитава цветовете на отбора на Европа заедно с Карлос Алкарас.

Спортният свят и феновете в Испания се надяват, че инцидентът е следствие единствено на натрупана умора от тежкия му дебютен сезон в АТР тура и горещото време, а не признак за по-сериозен здравословен проблем.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Нина Нокова стана шампионка на двойки, три българчета на полуфиналите на сингъл в Пловдив

Нина Нокова стана шампионка на двойки, три българчета на полуфиналите на сингъл в Пловдив

  • 18 сеп 2026 | 09:43
  • 220
  • 0
Йович надви Фрех, Самсонова с обрат, а Стърнс е на първи WTA 500 полуфинал

Йович надви Фрех, Самсонова с обрат, а Стърнс е на първи WTA 500 полуфинал

  • 18 сеп 2026 | 09:07
  • 230
  • 0
Паула Бадоса ще играе на четвъртфиналите в Сао Пауло

Паула Бадоса ще играе на четвъртфиналите в Сао Пауло

  • 18 сеп 2026 | 08:47
  • 256
  • 0
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3409
  • 4
Бивш номер 1 приключи с тениса на 34

Бивш номер 1 приключи с тениса на 34

  • 17 сеп 2026 | 20:49
  • 2351
  • 0
Валерия Гърневска продължава на четвъртфиналите на сингъл на Европейското лично първенство

Валерия Гърневска продължава на четвъртфиналите на сингъл на Европейското лично първенство

  • 17 сеп 2026 | 20:40
  • 1328
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 9420
  • 14
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 2781
  • 0
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 175191
  • 883
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 4506
  • 3
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3409
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 3056
  • 1