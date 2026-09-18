Тревога в лагера на Испания: Рафаел Ходар колабира по време на тренировка

Изгряващата тенис звезда на Испания Рафаел Ходар предизвика сериозно безпокойство, след като колабира по време на официална тренировка на националния отбор в Чили броени дни преди решителните сблъсъци от Купа “Дейвис”.

19-годишният талант, който през 2026 г. записа страхотен възход и достигна до рекордното за него 11-то място в световната ранглиста, е бил принуден да прекрати участието си в заниманията поради внезапно неразположение.

Според информациите в испанските медии Ходар е почувствал силни стомашни болки и слабост по време на вчерашната сутрешна тренировка, което е довело до неговото сриване на земята. Медицинският щаб на испанския отбор е реагирал незабавно, оказвайки му първа помощ на място. Поради инцидента младата звезда не е успяла да се завърне за следобедната тренировка на тима, а подготовката му за дебюта в турнира е сериозно компрометирана.

Този здравословен проблем идва в изключително неподходящ момент за Ходар. След шокиращото му отпадане в първия кръг на Откритото първенство на САЩ от Бу Юнчаокете, тийнейджърът бе амбициран да покаже най-доброто от себе си и да бъде лидер на Испания срещу Чили. Освен стомашния дискомфорт, източници от щаба споделят, че тенисистът е изпитвал и лека болка в крака.

Така участието на Рафаел Ходар в предстоящия двубой срещу Чили през уикенда остава под сериозен въпрос, като лекарите ще оценяват състоянието му ежедневно. Ако не успее да се възстанови навреме, следващата голяма цел пред него ще бъде Лейвър Къп в Лондон, насрочен за края на септември, където той трябва да защитава цветовете на отбора на Европа заедно с Карлос Алкарас.

Спортният свят и феновете в Испания се надяват, че инцидентът е следствие единствено на натрупана умора от тежкия му дебютен сезон в АТР тура и горещото време, а не признак за по-сериозен здравословен проблем.

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