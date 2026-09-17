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Международната агенция за допинг включва дронове в битката за чист спорт

  • 17 сеп 2026 | 14:48
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Международната агенция за допинг включва дронове в битката за чист спорт

Международната агенция за тестване на допинг (ИТА) завърши 1000-километров тестов полет в Аляска, за да провери дали кръвните проби за забранени стимуланти могат да издържат на дълги пътувания, без да бъдат засегнати.

Изпитанието изследва дали дроновете могат да предложат допълнителен начин за преместване на проби от местата за тестване до лаборатории, особено когато разстоянието, теренът или кратките срокове правят традиционните методи за транспорт по-предизвикателни.

"Чрез това изследване ние оценяваме дали технологията с дронове може да се превърне в надеждна допълнителна опция за транспортиране на проби на дълги разстояния или през труден терен", каза генералният директор на ИТА Бенджамин Коен в изявление.

От ИТА допълниха, че изследователите са разделили анонимизираните кръвни проби от здрави доброволци на две групи, като едната пътува на борда на дрона, а другата е задържана като контролна група.

Сензорите са регистрирали температура, влажност, атмосферно налягане, вибрации и ускорение по време на пътуването. Данните ще помогнат да се определи дали транспортирането с дрон влияе върху биомаркерите, използвани в антидопинговия анализ.

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