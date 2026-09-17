Весела Лечева: От днес БОК вече има нова сграда

Председателят на БОК Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес вече има нова сграда за Българския олимпийски комитет, след като организацията получава за безвъзмездно ползване за срок от 10 години имот - частна държавна собственост в град София

"Правителството взе решение да учреди по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост безвъзмездно право на ползване на Българския олимпийски комитет (БОК) върху имот - частна държавна собственост. Той се намира на ул. „Васил Левски“ № 77 и е включен в капитала на Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД (АДИС ЕООД), но с отпаднала за него необходимост. Имотът е необходим на БОК за осигуряване и оптимизация на работния процес на комитета и реализацията на неговите цели и международни ангажименти. С правителственото решение едновременно се намалява и увеличава капитала на АДИС ЕООД, като с учреденото безвъзмездно право на ползване върху имота на ул. „Васил Левски“ № 77 на БОК капиталът на дружеството се намалява, а дружеството става собственик на поземлен имот ведно с построените в него сгради, находящ се в гр. София, ул. „Кракра“ № 10. АДИС ЕООД е със 100 % държавно участие, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от министъра на външните работи", се казва в решението на МС.

"Няма как да не се похвалим с новия дом на Български олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда за Българския олимпийски комитет. Искам да поздравя цялото правителство, всеки един от министрите, който сложи своя подпис върху това решение по време на съгласувателната процедура. Както знаете, още през юни ви поканихме, за да видите състоянието, в което беше Олимпийския комитет, унизителното състояние, в която беше забутан Олимпийския комитет и затова сме изключително щастливи от скорошното решение, тъй като само три месеца бяха необходими за това правителство да вземе това изключително важно решение", каза Весела Лечева пред медиите.

"Мога да кажа, че това е сграда, която Българският олимпийски комитет ще използва по предназначение, да изпълним със съдържание, да изпълним с дейности, така че да сме полезни за цялото Олимпийско движение. Това е дълго очаквано решение. Много от правителствата досега обещаваха, но досега не се случи. Затова искрените ми пожелания и поздравления към Министерски съвет и към министър председателя за решението. Сградата се намира до Спортната палата, бившето Иранско посолство, така се знае от софиянци, изключителен ансамбъл - Спортна палата, Спортно министерство, Олимпийски комитет, Национален стадион. Имаме и по-сериозни планове за напред, които ще оповестим по-късно", добави тя.

"Първата крачка вече е направена, така че от тук нататък започваме да реагираме с нашите дейности, с които да изпълниме новата сграда. Въпрос вече е на наброени дни, за да обходим сградата, функционално да разработим план за нейната реализация, за начина по който да бъде ползвана. Мога малко само да открехна за това, което имаме като цел и като идеи - Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко това нещо може да бъде събрано на това място. Разбира се, това е дом за всички спортни организации, място, където те да провеждат своите семинари, обучения, събрания, така че всеки един е добре дошъл, ще бъде добре дошъл в този дом", каза още Весела Лечева и поясни, че няма планове за старата сграда.

"Старата сграда в момента е собственност на Областна управа, предоставена за 10 години на Олимпийския комитет, така че ние ще я върнем на Областна управа. Нямаме други планове за тази сграда, но тя беше изключително нефункционална за мащабите, за възможностите и потенциала, които има Олимпийския комитет и най-вече за целите и идеите, които имаме и които желаем да развиваме, тъй като Олимпийските комитети в голяма част от света и в Европа развиват изключително огромна дейност, те са една от най-респектиращите, уважавани спортни институции. И тук мога да кажа само, че в тях няколко месеца, откакто вече сме във владение, подадохме апликации на повече от десет програми към Международния олимпийски комитет, вече сме получили финансиране, част от финансирането вече ще отиде по предназначение към недофинансирани спортни организации, олимпийски спортове, вече има финансиране за Комисията на атлетите за първи път от много години. Всичко това, което го постигнахме с много малък състав, само от няколко човека, но въпросът е да сме отдадени най-вече и да имаме желание да работим това, което сме искали, да можем максимално да използваме потенциала. Мога също да кажа, което предоставя Международния олимпийски комитет, вече финализираме и няколко от спонсорски договора, но тук не говорим за някакви еднократни, говорим за многогодишни, сериозни договори, свързани с целия мандат до края на Лос Анджелис 2028, тригодишни споразумения, така че всеки един момент ще оповестиме и тях при следващите наши срещи с вас", коментира председателят на МОК.

Весела Лечева отказа да коментира подробности за задъженията, наследени от предишното ръководство.

"Това отнема изключително много време, неприятно, тъй като поетапно отстраняваме всяка една от дефицитите, от липсите, нови излизат, още ново излезе, просто не искам да занимавам вече широката публика с всичко това, което ни завещаха предишното ръководство . . . нови 160 000 лева, но пак казвам, не искам да занимавам никой, искам да занимавам нашата аудитория, само с позитивни новини, искам да се радваме на успехите на нашите състезатели, на нашите шампиони, да се хвалим само с добри новини и вече вътре от новата сграда да ви канем на наши семинари, на наши обучения, каквото и днешното обучение е тук", завърши председателят на БОК, която присъства на обучението на младите състезатели преди Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

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