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Фантастичен ден за българите на Шахматната олимпиада

  • 17 сеп 2026 | 18:28
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Фантастичен ден за българите на Шахматната олимпиада

Българските национали записаха седем победи и едно реми във втория ден на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Мъжете повториха резултата си от старта и надвиха Венецуела с 3.5:0.5 точки, докато дамите спечелиха всичките си четири партии срещу Португалия.

Радослав Димитров записа втора победа на турнира, след като спечели с белите фигури в 35 хода срещу Али Лопес, а Момчил Петков направи същото, след като надигра Самид Ескалона на 57-ия ход. Мартин Петров пък спечели срещу Мойзес Силва с черните фигури след 60 хода.

Единственото реми за деня направи Аркадий Найдич с черните фигури срещу Феликс Инойоса.

При дамите днес почива Надя Тончева. Вместо нея на първа дъска Нургюл Салимова надигра с черните фигури Филипа Пипирас в 36-ия ход, а Габриела Антова, която направи реми в първия ден, се реваншира с успех с черните срещу Камила Авелино. Белослава Кръстева и Гергана Пейчева надиграха съответно Мариана Силва и Ракел Дуке с белите фигури.

След втория ден на турнира България е с по две победи при мъжете и жените.

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