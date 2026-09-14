Овечкин проведе първата си тренировка с Вашингтон

Нападателят на Вашингтон Капиталс Александър Овечкин проведе първата си тренировка с отбора, откакто се завърна в САЩ, според журналиста Сами Силбър.

„Александър Овечкин се завръща на леда“, написа Силбър, публикувайки видео от тренировката на хокеиста.

Овечкин преди това се завърна в лагера на Вашингтон. В първия мач от редовния сезон на Капиталс те ще играят на чужд терен срещу Каролина. Мачът ще се проведе на 3 октомври.

Овечкин е най-резултатният реализатор в историята на редовния сезон на НХЛ за всички времена. 40-годишният руснак трябва да отбележи 11 гола, за да надмине рекорда на Уейн Грецки за отбелязани голове както в редовния сезон, така и в плейофите.

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