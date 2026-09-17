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Церемония по откриването на Евроʼ26 по бокс
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Дебютантката Валерия Андреева загуби на Европейското по бокс

  • 17 сеп 2026 | 17:27
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Дебютантката Валерия Андреева загуби на Европейското по бокс

Дебютантката Валерия Андреева допусна загуба в откриващия мач на Европейското първенство по бокс в София, което започна днес в "Асикс Арена".

23-годишната българка отстъпи на Сара Берам (Хърватия) с 0:5 съдийски гласа в категория до 65 килограма при жените.

Единственият друг представител на България в днешния ден ще бъде Благовест Неделчев, който ще излезе във вечерната сесия срещу Алим Насуфи (Република Северна Македония) в категория до 70 килограма при мъжете.

Днес от 17:30 часа ще се проведе официалната церемония по откриването, а турнирът ще продължи до 25 септември.

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