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Легенда на НФЛ в преговори за завръщане към свободната борба

  • 17 сеп 2026 | 10:23
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Легенда на НФЛ в преговори за завръщане към свободната борба

Рей Люис, един от най-великите лайнбекъри в историята на Националната футболна лига (НФЛ), може отново да обуе "борцовките", за да се състезава за организацията „Риъл Американ Фрийстайл“ (RAF).

В сряда съоснователите на RAF, Чад Бронстийн и Изи Мартинес, заявиха пред американски медии, че се водят преговори Рей Рей Люис да се състезава за тяхната организация преди края на 2026 г. Въпреки че сделката все още не е финализирана, разговорите се развиват в положителна посока.

Според Бронстийн и Мартинес, бившият шампион на UFC в полусредна категория и двукратен участник в турнири на РАФ, Тайрън Удли, съдейства за осъществяването на споразумението.

Двукратният носител на наградата за най-добър защитник на годината с екипа на Балтимор Рейвънс е бил щатски шампион по борба за гимназия „Катлийн“ в Лейкланд, Флорида. Той постига този успех в категория до 86 килограма през 1993 г. Рей Люис често е споменавал как борбата му е помогнала изключително много за уменията му в защита на футболния терен. Той приключи футболната си кариера през 2013 г., печелейки „Супербоул“ с Рейвънс в последния си мач след победа над Сан Франциско Фортинайнърс.

Междувременно RAF продължава своята успешна кампания през 2026 г. с турнира RAF 13 в Маями този петък. В главния двубой на вечерта Колби Ковингтън ще се изправи срещу Белал Мохамед, а в подглавната среща Хамзат Чимаев ще премери сили с Гилбърт Бърнс.

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