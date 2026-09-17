Дебютантката Валерия Андреева открива Европейското по бокс

Дебютантът Валерия Андреева получава честта да открие Европейското първенство по бокс в София. България ще бъде представена от двама национали в днешния ден в „Асикс Арена“. И именно Андреева ще постави началото с двубой от 13:30 часа на ринг А.

В категория до 65 килограма българката ще опита да зарадва феновете и да постави добър старт на най-важния и престижен турнир тази година на европейската сцена. Валерия ще се изправи срещу представителката на Хърватия Сара Берам.

Във вечерната сесия ни очаква още един двубой с българско участие. Друг от родните дебютанти Благовест Неделчев ще се изправи срещу представителя на Северна Македония Алим Насуфи. Двубоят е в категория до 70 килограма и се очаква да започне около 19:30 часа.

Желаещите да подкрепят българските национали могат да си закупят билет в мрежата на Kupibileti.bg Европейското първенство в „Асикс Арена“ ще се излъчва пряко по онлайн сайта на БНТ.

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