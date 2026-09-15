Андрей Кузманов: Сред олимпийските федерации ние сме с най-малък бюджет, но имаме шансове за квоти за Лос Анджелис 2028

На пресконференция в Пресклуб “България“ ръководството на БФ Модерен петобой отчете сезона през 2026 година като успешен. Президентът на федерацията Андрей Кузманов подчерта, че най-добрият ни петобоец Тодор Михалев не се е представил добре тази година, но успехите на младите състезатели дават надежда за много добри резултати в следващите години. Кузманов подчерта, че особено се радва на адаптирането на състезателите към новата дисциплина Обстикълс /препятствия/, която бе въведена през 2024 г. За целта федерацията се е заела с голямата задача да изгради нова база и вече това се вижда. След модерната база на световно ниво в Пазарджик, съвременно съоръжение започва да се прави в Ямбол, всеки момент ще започне да функционира такова и във Велико Търново. Голяма е ролята на общините и кметовете за изпълнението на този проект. "Важно е децата да има къде да тренират", каза А. Кузманов. БФ Модерен петобой има 18 клуба в страната.

Изпълнителният директор на федерацията Камелия Александрова подчерта, че в новата дисциплина Обстикълс /Препятствия/ за последните 2 години Михалев значително е подобрил своето постижение – от 39 на 27 секунди. Все още не се доближава до елита, но очакванията са в следващата година да подобрява своите постижения.

По време на пресконференцията Андрей Кузманов награди тримата най-добри млади състезатели и техните треньори за големия успех на Европейското първенство до 19 години в Португалия. Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха сребърен медал в щафетата с 1459 точки, като останаха само на 5 точки зад руснаците Артьом Ивановский и Артьом Книжник. Антония Начева се класира на седмо място, като малко не й достигна и тя да бъде сред призьорите.

Антония заяви пред репортерите, че е очаквала по-добри резултати през този сезон, тъй като е имала отлична подготовка.

“Надявах се да постигна по-добри резултати, но подценяването на моите съпернички във фехтовката, особено на Световната купа в Пазарджик, ми попречиха да взема медал. През следващата година оставам при 19-годишните и се надявам да се представя много по-добре както в тази възрастова група, така и на Европейските игри, където ще могат да се покриват олимпийски квоти“, каза Начева. Нейната треньорка Цветанка Дилова допълни, че големите резерви на Антония са във фехтовката, в останалите дисциплини тя е в челната тройка.

Георги Илиев заяви, че е доволен от изминалата година.

“Имах отлична подготовка, благодаря много на федерацията и на моите треньори. Сега станахме европейски вицешампиони до 19 години, съвсем малко не ни достигна да сме първи. Догодина ще се състезаваме на първенствата за младежи до 22 години и за мъже, но целта ни е да станем първи в щафетата. Най-много резерви имам в плуването. Сега плувам 100 м за 56 секунди, целта ми е да сваля 1-2 секунди – до 55 и дори до 54 секунди“, каза Илиев. Неговата треньорка – Анна Георгиева от клуб „Шампион“ в Пазарджик подчерта, че много се е зарадвала на сребърния медал, защото е спечелен от състезатели от техния клуб.

“Успехът на Георги Илиев и Томас Григоров е много голям и е пример за младите, че няма невъзможни неща и всеки труд се възнаграждава. Но трябва да се знае, че когато се участва на Световно или Европейско първенство, не трябва да има слаба дисциплина“.

Томас Григоров благодари на федерацията и на своите треньори за отличната си подготовка.

“Доволен съм от резултатите – на Европейското първенство в Португалия завърших на 14-то място в индивидуалното състезание и станахме вицешампиони при щафетата. Малко не ни достигна да сме първи – в един момент бяхме начело, но не успяхме да задържим преднината си. В следващия сезон очаквам още по-добро представяне и ще се боря за спечелване на олимпийска квота“, заяви Григоров, а неговият наставник Д. Кестенов каза, че от 2 години работи с Томас и много се радва на големите му успехи. Той благодари на федерацията за отличните условия, които се старае да осигури на състезателите и е сигурен, че следващия сезон ще бъде още по-успешен.

Андрей Кузманов заяви, че всички състезатели са участвали на Европейското първенство на разноски на федерацията.

“Нашият бюджет е най-малкият от всички олимпийски федерации. Не се оплакваме, но това е факт. Най-важното е, че с помощта на общините и кметовете успяваме да създадем отлични бази за нашия спорт. Базата в Пазарджик е на световно равнище и не отстъпва и на най-добрите бази за нашия спорт. Скоро ще има такива бази в Ямбол и във Велико Търново. Тези центрове са изграждат с финансови средства на федерацията, но и с подкрепата на общините и на кметовете. Само съоръжението за препятствията струва 60 000 евро, но за това е необходимо да се отдели специален терен. Догодина започват да се дават първите квоти за Олимпийските игри и съм сигурен, че след 2 години ще имаме участници в Лос Анджелис през 2028 г.“, заключи Кузманов.

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