За първи път в историята: шахматен турнир ще се проведе в Антарктида

Първият в света шахматен турнир в Антарктида, рейтингован от FIDE, ще се проведе по време на предстоящото антарктическо лято в 12-дневен прозорец през януари 2027 г. Шестима играчи, представляващи всичките шест населени континента, ще пътуват до ледовете — и в крайна сметка до Географския южен полюс.

„Полярната шахматна експедиция“ (Polar Chess Expedition) ще включва турнир по рапид (ускорен шах), който ще се играе на няколко различни локации, съобщиха организаторите пред Chess.com. Встъпителните кръгове ще се проведат върху антарктическия лед, преди събитието да достигне силата си на 90° южна ширина в опит да се превърне в най-южния шахматен турнир, провеждан някога.

Селекцията от шестима състезатели включва по един играч от всеки населен континент, водена от бившия претендент за световната титла гросмайстор Найджъл Шорт. 61-годишният англичанин в момента заема поста директор „Развитие на шаха“ във FIDE.

„Печелил съм турнири на шест континента. Антарктида е единственият, който все още ми липсва“, заяви той.

Аунг, който също е един от шестимата играчи, се превръща в движещата сила зад експедицията. Той работи с националните шахматни федерации на всички шест континента, за да събере участниците и да превърне идеята на Шорт в официален турнир на FIDE.

„Найджъл имаше идеята; моята работа беше да я реализирам. Сега тя вече е реалност и я пренасяме до края на света“, коментира той.

Турнирът е финансиран от частни спонсори, които са предпочели да останат анонимни. Организаторите ги описват като шахматни ентусиасти, заинтересовани от популяризирането на играта, а не от публично признание за финансовата си подкрепа. Това вероятно е един от малкото шахматни турнири в историята, при които точният график зависи изцяло от метеорологичните условия. Организаторите споделиха, че все още уточняват конкретните места за игра с логистичната компания на експедицията.

Самото стигане до локациите за игра ще бъде истинско приключение. Играчите ще летят от Кейптаун, Южна Африка, директно във вътрешността на Антарктида — пътуване с продължителност малко над пет часа и половина, покриващо около 4220 километра (2622 мили) над Южния океан.

След това те ще продължат към Географския южен полюс на борда на Basler BT-67 — малък турбовитлов самолет, проектиран за операции в отдалечени полярни райони. Очаква се този етап от пътуването да продължи около седем часа и половина.

При успех организаторите ще кандидатстват за признаване на събитието като най-южния шахматен турнир, провеждан някога. Те се надяват да поставят и рекорд за първото състезателно шахматно събитие, събрало играчи от всичките шест населени континента на Географския южен полюс. За участниците стигането до шахматната дъска може да се окаже по-голямо предизвикателство от всичко, което се случва на нея. FIDE майстор Шон Прес, представителят на Океания, отбеляза, че суровите условия могат да се окажат най-рудният съперник от всички.

„През годините шахът ме е отвеждал на какви ли не странни места. Това обаче може да е първото, където най-големият опонент не се намира от другата страна на дъската, а е самата метеорологична прогноза“, каза той.

Всеки кръг ще бъде излъчван на живо, докато точната контрола на времето, форматът на турнира и подробностите около излъчването все още предстои да бъдат обявени.

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