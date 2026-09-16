Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България започна с победи на Шахматната Олимпиада в Самарканд

България започна с победи на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 16 сеп 2026 | 19:04
  • 347
  • 2
България започна с победи на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Националните отбори на България при мъжете и при жените започнаха с победи участието си на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

В първия кръг на най-голямото шахматно състезание в света мъжкият тим на България победи Лихтенщайн с 3,5:0,5 точки , докато жените се справиха със Суринам със същия резултат.

При мъжете капитанът на отбора Кирил Георгиев реши да почива и не взе участие в срещата. Така на първа дъска Аркадий Найдич матира с белите фигури Андрю Херон, на втора Момчил Петков спечели с черните фигури срещу Маркус Крийгер, а също с черните Радослав Димитров се справи с Ренато Фрик на четвърта дъска. Единствено партията на трета дъска между Мартин Петров и Марсел Манхарт завърши с реми.

При дамите Надя Тончева спечели на първа дъска с белите срещу Елизе У. Другите три българки имаха за съпернички сестрите Каслан. Белослава Кръстева победи с черните Виктория Каслан на втора дъска, Гергана Пейчева се справи с Александра Каслан също с черните фигури, а с белите Габриела Антова направи реми на трета дъска с Катерин Каслан.

По-късно днес, след приключването на всички партии за деня, ще станат ясни и съперниците на българските отбори в утрешния ден.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

Сана Ариф: От уроци по плуване през 2021 г. до участие на Азиатските игри

  • 16 сеп 2026 | 15:16
  • 1134
  • 0
За първи път в историята: шахматен турнир ще се проведе в Антарктида

За първи път в историята: шахматен турнир ще се проведе в Антарктида

  • 16 сеп 2026 | 15:02
  • 1052
  • 0
16 състезатели ще представят България на Младежките олимпийски игри Дакар 2026

16 състезатели ще представят България на Младежките олимпийски игри Дакар 2026

  • 16 сеп 2026 | 11:42
  • 890
  • 0
Андрей Кузманов: Сред олимпийските федерации ние сме с най-малък бюджет, но имаме шансове за квоти за Лос Анджелис 2028

Андрей Кузманов: Сред олимпийските федерации ние сме с най-малък бюджет, но имаме шансове за квоти за Лос Анджелис 2028

  • 15 сеп 2026 | 20:24
  • 1053
  • 0
Ловеч се включва в #BeActive 2026 с богата програма от спортни инициативи

Ловеч се включва в #BeActive 2026 с богата програма от спортни инициативи

  • 15 сеп 2026 | 15:52
  • 672
  • 1
България започва битката на Шахматната олимпиада

България започва битката на Шахматната олимпиада

  • 15 сеп 2026 | 15:23
  • 1715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле

Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле

  • 16 сеп 2026 | 20:14
  • 38578
  • 105
България измъкна втория гейм срещу Полша и изравни в голямата битка

България измъкна втория гейм срещу Полша и изравни в голямата битка

  • 16 сеп 2026 | 19:28
  • 24409
  • 55
Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 33208
  • 71
Лига Европа започна: Спарта (Прага) вкара първия гол в основната фаза

Лига Европа започна: Спарта (Прага) вкара първия гол в основната фаза

  • 16 сеп 2026 | 19:45
  • 16582
  • 1
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 36095
  • 64
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 41074
  • 33