Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик

Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отстъпи с 3:6, 2:6 пред Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия) за 78 минути игра.

Поставената под №7 Енчева загуби първите четири гейма в мача, а след това и първия сет с 3:6. Във втората част българката изостана с 1:4 и не успя да навакса изоставането си.

Осмата поставена Лиа Каратанчева загуби с 4:6, 5:7 от Ипек Йоз (Турция) за два часа и 22 минути.

23-годишната Каратанчева поведе с 3:1, но загуби пет от следващите шест гейма, а с това и първия сет с 4:6. Българката поведе с 4:1 във втората част и изпусна сетбол при 5:3. След този резултат тя загуби четири поредни гейма и отпадна от надпреварата.

По-рано днес първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 4:6, 6:2, 6:0 над Джулия Адамс (САЩ) за час и 53 минути игра..

Елизара Янева е на 1/2-финал в Пазарджик след обрат

Поставената под №1 в схемата българка, която защитава титлата си в Пазарджик от миналата година, ще играе за място на финала срещу Ипек Йоз (Турция).

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг. Победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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